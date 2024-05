Morre o ex-guitarrista do Camisa de Vênus Gustavo Müllem, em Salvador

São Paulo

Morreu nesta terça o músico Gustavo Müllem, em Salvador. Ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, ele também fez parte da banda Envergadura Moral e tocou no último álbum de Raul Seixas, "A Panela do Diabo", de 1989, com Marcelo Nova.

A morte foi confirmada pelo filho do guitarrista, Luiz, e pelo perfil oficial do Camisa de Vênus nas redes sociais. O velório acontece na manhã desta terça na capital baiana, no cemitério Campo Santo, e a cremação foi prevista para as 11h30.

Gustavo Müllem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus - Reprodução

"Tenho o maior orgulho de ter sido seu filho e em quem você me tornou, te amo demais!", escreveu Luiz Müllem, que é baterista.

No Instagram, Marcelo Nova lembrou do apoio que recebeu do amigo num momento difícil. No auge do sucesso, Nova perdeu seu pai —e foi Mullem quem o ajudou na hora do sufoco. "A notícia me pegou pesado. Meia hora depois Gustavo surge com um pequeno saco de supermercado cheio de dinheiro e me diz: 'Leva aí, pois você não está com cabeça para pensar em nada'.", escreveu o vocalista do Camisa de Vênus.