Doce Maravilha oferece reembolso de ingresso diante de previsão de chuva

A produção do festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, anunciou em suas redes sociais que, por conta da previsão de chuva neste domingo (26), está aberta ao público a possibilidade de reembolso dos ingressos comprados. Quem optar pela devolução do dinheiro precisa não fazer uso do ingresso e aguardar as instruções que serão enviadas por email.

"Estamos acompanhando a previsão do tempo com muito afinco. Para hoje estamos esperando uma chuva moderada durante a tarde e à noite. Preparamos o evento para isso: contamos com diversas áreas cobertas e de piso", diz post no perfil do Instagram do festival.

Show de Jorge Ben Jor no festival Doce Maravilha, no sábado (25) - AFP

O festival acontece no Jockey Club, na Gávea, e teve ingressos vendidos por R$ 150 a meia-entrada e R$ 300 a inteira no primeiro lote.

"Por conta da imprevisibilidade do volume de chuva em momentos diferentes do dia, é possível que haja mudança de grade horária, atrasos e cancelamentos de artistas mais sensíveis. (...) Com o objetivo de preservá-los ao máximo, caso não queiram vir ao evento hoje, reembolsaremos o valor do ingresso."

O Doce Maravilha, que tem programados para este domingo shows de Maria Bethânia —que convida Xande de Pilares— e as bandas Os Paralamas do Sucesso e Capital Inicial, entre outros, já enfrentou precipitações neste sábado (25), quando se apresentaram artistas como Jorge Aragão e Jorge Ben Jor.

Em 2023, o Doce Maravilha aconteceu na Marina da Glória, e sofreu com a ventania e a chuva que atingiram o Rio de Janeiro. No dia de encerramento do festival, a chuva fez com que a principal apresentação prevista para o evento —a de Caetano Veloso revisitando seu idolatrado "Transa", que completava cinco décadas— trocasse de horário e fosse transferida para um palco menor, o Farm Mangolab, mais protegido da chuva.

Antes de o festival confirmar a apresentação, o público e a própria equipe do cantor estavam sem saber se o show aconteceria. "Estamos no local do evento desde cedo acompanhando a situação e tentando resolver tudo da melhor forma possível, prezando pela saúde e segurança de Caetano Veloso, dos músicos e equipe técnica envolvida no show", escreveu a equipe do cantor naquela ocasião.