Museu Britânico diz que 626 itens perdidos ou roubados já foram recuperados

São Paulo

O Museu Britânico, em Londres, divulgou a recuperação de 268 objetos que eram considerados desaparecidos ou roubados. O anúncio eleva o total de itens recuperados para 626. Os achados resultam de uma operação global que abrange países da Europa e da América do Norte.

Além disso, o museu continua a seguir novas pistas para localizar cerca de cem objetos adicionais. Segundo o New York Times, as autoridades do museu foram alertadas em 2021 sobre a possibilidade de um funcionário estar envolvido nos roubos.

Entrada principal do Museu Britânico, em Londres - AFP

Na época, Ittai Gradel, um negociante dinamarquês especializado em joias antigas, contatou a instituição com evidências de que três gemas das coleções do museu estavam sendo vendidas no site de comércio eletrônico eBay.

"A equipe do Museu Britânico se recusou a desistir. Através de um trabalho de detetive inteligente e uma rede de apoiadores, alcançamos um resultado notável: mais de 600 dos objetos estão de volta conosco, e mais cem foram identificados. No total, quase metade dos itens roubados que poderíamos recuperar. É um ótimo resultado, mas não vamos parar por aqui", disse o presidente da instituição George Osborne.

Entre os itens recuperados estão gemas semipreciosas que datam desde o século 15 a.C. até o século 19 d.C. O museu estima que, inicialmente, cerca de 2.000 objetos estavam danificados ou desaparecidos, sendo que aproximadamente 1.500 deles não foram localizados na fase inicial da operação.

A instituição informou ainda que alguns dos itens danificados são irrecuperáveis.