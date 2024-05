Onde ver 'Sobreviventes - Depois do Terremoto', ficção científica sul-coreana

São Paulo

Depois de um terremoto que devasta a cidade, só um condomínio sobra de pé em Seul, na Coreia do Sul, o Hwanggoong.

Cena de 'Sobreviventes - Depois do Terremoto' - Divulgação

Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a entrar para se proteger do frio e superpovoam o lugar, obrigando os moradores a decretar uma medida especial. Filme de ficção científica, a seleção sul-coreana do Oscar deste ano.

Prime Video, 16 anos

The Roast of Tom Brady

Evento ao vivo, em inglês, em que o atleta Tom Brady, agora aposentado do futebol americano, é alvo de piadas de comediantes, outros atletas e personalidades do mundo do entretenimento. A apresentação é do ator Kevin Hart.

Netflix, 21h, 16 anos

Amor é o Diabo - Uma História de Francis Bacon

Um ladrão invade a casa do pintor britânico Francis Bacon e é convidado a compartilhar a mesma cama. Os dois se tornam amantes e o artista faz dele seu modelo para algumas de suas pinturas mais intensas.

Belas Artes a La Carte, 18 anos

Todas Menos Ela

Comédia romântica produzida no México sobre um grupo de amigos que, na festa de casamento de um deles, descobre que a noiva, que nunca suportaram, está traindo o noivo. O grupo tem poucas horas para evitar que seu amigo cometa o pior erro de sua vida.

Max, 16 anos

Carmen Miranda – Bananas Is My Business

Quando a cantora Carmen Miranda chegou aos Estados Unidos nos anos 1940, foi retratada como "símbolo sexual brasileiro". Mas, com chapéu de frutas, virou uma estrela da Broadway e de Hollywood. Cinebiografia parte da maratona "É Tudo Verdade".

Canal Brasil, 20h30, livre

Arte 1 em Movimento

Em fevereiro, a artista sérvia Marina Abramovic esteve em Água Preta, no estado de Pernambuco, para inaugurar sua primeira obra pública no Brasil, "Generator", uma muralha de 25 metros de comprimento, com cristais de quartzo rosa de Minas Gerais. A artista conversa com o programa sobre isso.

Arte 1, 23h, livre