Onde assistir a 'Vidas Passadas', sobre reencontro de namorados de infância

São Paulo

Em "Vidas Passadas", os namorados de infância Nora e Hae Sung se separam quando a família dela se muda da Coreia do Sul para o Canadá. Doze anos depois, eles se reencontram por redes sociais.

Teo Yoo e Greta Lee no filme "Vidas Passadas", de Celine Song - Divulgação

Mais doze anos se passam e eles decidem se ver pessoalmente por uma semana em Nova York. Ela já é casada com um americano, mas os dois refletem sobre o destino e as escolhas que fazem na vida. Filme indicado ao Oscar de 2024.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

Gracie e Joe tem uma vida normal depois do romance escandaloso que encheu os tabloides —ela tinha 36 anos e ele, 13. Vinte anos depois, uma atriz chega à casa deles para pesquisar Gracie, que vai interpretar no cinema. O evento provoca emoções reprimidas pelo casal.

Prime Video, 16 anos

O Último Desafio

Arnold Schwarzenegger interpreta o xerife de uma cidade pacata na fronteira dos Estados Unidos. A tranquilidade termina quando um chefão do tráfico foge da prisão e tenta fugir para o México, indo para lá com toda a polícia americana.

Megapix, 21h, 14 anos

Grandes Mistérios da História

Episódio sobre os tesouros roubados na Segunda Guerra, quando nazistas sumiram com enormes quantias de obras de arte e metais preciosos, que esconderam por toda a Europa. Cerca de 80 anos depois, parte do saque foi recuperado, mas muito continua desaparecido.

History, 22h10, livre

Altas Horas

Serginho Groisman recebe no palco Davi Brito, vencedor do BBB24; o humorista Eduardo Sterblitch; a apresentadora Marília Gabriela e seu filho, o ator Theodoro Cochrane. Nos musicais, a banda de rock internacional The Calling e o grupo Kamisa 10.

TV Globo, 00h20, 12 anos

Saturday Night Live

Dua Lipa é, ao mesmo tempo, a apresentadora e atração musical do programa, no ar um dia depois do lançamento de seu álbum "Radical Optimism".

Universal+, 00h30, 12 anos