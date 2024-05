Os tesouros desaparecidos de famoso museu em Londres que estão na mira do FBI

BBC Brasil em Londres

O FBI está investigando a venda a compradores nos Estados Unidos do que se suspeita serem centenas de tesouros do Museu Britânico.

A agência dos EUA teria ajudado na devolução de 268 itens que o museu afirma pertencerem a ele e que foram vendidos a um colecionador em Washington, a capital americana.

O Museu Britânico afirma que 626 itens foram recuperados dos 1.500 que estima terem sido roubados ou desaparecidos - BBC News Brasil

O Museu Britânico anunciou no ano passado que pedras preciosas antigas, joias e outros itens de sua coleção estavam desaparecidos ou haviam sido roubados ou danificados.

Um comprador baseado em Nova Orleans disse à BBC que um agente do FBI lhe enviou um e-mail pedindo informações sobre duas peças que comprou no eBay.

O agente do FBI disse que estava ajudando a polícia de Londres na investigação de itens desaparecidos ou roubados do museu.

O comprador disse que não possui mais nenhuma das pedras preciosas e não acredita que elas tenham sido localizadas pelas autoridades. O FBI não solicitou mais informações do comprador.

O Museu Britânico afirma que dos 1.500 itens que estima terem sido roubados ou desaparecidos, 626 foram recuperados até agora e mais cem foram encontrados, mas ainda não foram devolvidos.

A grande maioria dos itens que o museu acredita terem sido roubados não foram catalogados e ainda não há provas de que eles provêm de seu acervo. Em alguns casos, isso envolve colecionadores concordando em doar itens ao museu para que a equipe possa avaliar a origem.

Um curador do museu, Peter Higgs, é acusado pelo Museu Britânico de roubar, danificar, derreter e vender artefatos antigos. Ele nega as acusações.

O museu disse acreditar que Higgs ganhou cerca de 100 mil libras, mais de R$ 650 mil no total.

De acordo com autos de um processo do museu contra Higgs, ele teria roubado peças durante pelo menos uma década, vendendo principalmente itens não catalogados do arquivo.

O museu acredita que Higgs, que foi demitido, vendeu peças para pelo menos 45 compradores no eBay.

Higgs está respondendo pelo processo. Até o momento, ninguém foi preso ou indiciado.

Três compradores disseram que o vendedor com usuário "sultan1966" se apresentou como "Paul Higgins" ou "Paul" no eBay ou por e-mail enviado a eles.

De acordo com os autos do processo, o museu diz que Higgs admitiu que a conta "sultan1966" pertencia a ele. O comprador de Nova Orleans, Tonio Birbiglia, disse à BBC que comprou dois itens do "sultan1966".

A BBC confirmou esta informação cruzando os registros do eBay referidos pelo FBI com os recibos apresentados por Birbiglia.

O Museu Britânico ainda não examinou os itens, por isso ainda não determinou se faziam parte de sua coleção.

Uma das peças é uma joia de ametista representando um Cupido —o deus romano do amor— em cima de um golfinho, que Birbiglia comprou por 42 libras —cerca de R$ 280— em maio de 2016.

A outra é uma joia laranja de escaravelho que ele comprou por 170 libras, R$ 1.115. Birbiglia enviou o pagamento do item para uma conta PayPal registrada no endereço de e-mail pessoal de Higgs.

Birbiglia, que na época trabalhava para uma galeria de antiguidades, disse que ficou "completamente chocado" quando o FBI o contatou. Ele disse que provavelmente comprou as joias para vendê-las, mas que não se lembra ao certo.

Birbiglia disse ao agente do FBI que não conseguia se lembrar de nada sobre as pedras preciosas. Ele pediu mais informações, como fotos, para ajudar a identificar onde elas podem estar hoje.

Nem o agente do FBI, nem o museu, nem a polícia britânica deram qualquer retorno a ele, disse Birbiglia. As duas joias seguem desaparecidas.

"Ficou parecendo que eles [o FBI] ignoraram o assunto", disse ele. "Ele [o agente] não se esforçou muito". A BBC apurou que o FBI também teria ajudado na investigação de 268 peças na área de Washington que foram comercializadas pelo mesmo vendedor.

Uma fonte próxima ao comprador disse à BBC que ele comprou itens do "sultan1966" pelo eBay — posteriormente negociando diretamente com o mesmo vendedor por e-mail— e que pagou até 7 mil libras, cerca de R$ 46 mil pelas peças. Segundo a fonte, o vendedor utilizou o nome de "Paul Higgins" durante as transações.

A BBC apurou que as pedras preciosas já foram entregues ao Museu Britânico, onde especialistas estão tentando comprovar que elas pertenciam ao museu.

Muitas peças podem ter ido parar em outros países além dos Estados Unidos.

O negociante de antiguidades dinamarquês Ittai Gradel, que foi o primeiro a alertar o museu sobre roubos, localizou artefatos que foram vendidos a compradores em várias cidades —incluindo Hamburgo, Colônia, Paris e Hong Kong.

Algumas das peças que ele comprou de boa fé e depois vendeu a outro colecionador particular acabaram expostas no Deutsches Edelsteinmuseum na cidade de Idar-Oberstein, na Alemanha. Elas foram emprestadas ao museu para uma exposição.

Uma das peças seria uma cabeça do século 2 do herói grego Hércules, feita de obsidiana, uma espécie de vidro vulcânico.

Estimada em milhares de dólares, a joia era uma das peças centrais da exposição e inclusive apareceu com destaque no catálogo da exibição.

Em 2017, Ittai Gradel pagou 300 libras, quase R$ 2 mil, pela peça, que foi oferecida em um negócio privado sob o pseudônimo usado por Higgs —Paul Higgins.

Em e-mails vistos pela BBC, o vendedor disse a Gradel que o objeto pertencia a seu irmão, que o havia herdado da avó.

"Acho que é de vidro —uma pequena cabeça muito bem modelada, com uns 3cm de altura. Eu não sei se você está interessado em coisas assim, mas se estiver, estamos abertos a ofertas", escreveu o vendedor.

As duas pedras não estão catalogadas, mas o Museu Britânico acredita que elas saíram de sua coleção. Elas foram trazidas de volta ao Reino Unido e entregues aos funcionários do museu.