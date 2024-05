Quem foi Yasuke, samurai negro que protagoniza o novo 'Assassin's Creed'

São Paulo

A Ubisoft revelou na última quarta-feira (15) detalhes de "Assassin’s Creed Shadows", próximo jogo de sua conhecida série de RPGs de ação em mundo aberto. O esperado capítulo da franquia, que terá como cenário o Japão feudal, contará com dois protagonistas, a ninja Naoe e o lendário samurai negro Yasuke.

A escolha de uma mulher e um homem negro como protagonistas do game foram motivo de crítica por alguns fãs da série, que viram na iniciativa uma tentativa de "lacração" por parte da Ubisoft.

Samurai Yasuke, um dos protagonistas do game 'Assassin's Creed Shadows', da Ubisoft - Divulgação

A revolta se concentrou principalmente na escolha de Yasuke como um dos protagonistas, com jogadores acusando a empresa de alterar a história —em um jogo que conta com artefatos mágicos alienígenas e deuses mitológicos, vale lembrar— para atender a agendas progressistas.

A reação, porém, não foi unânime. Muitos elogiaram a inclusão de uma figura única e sub-representada da história do Japão, que será o primeiro personagem real a protagonizar um jogo da série "Assassin’s Creed".

Quem foi Yasuke

Há poucas informações precisas sobre esse personagem, considerado o primeiro africano de que se tem registro a pisar no Japão. Sabe-se que Yasuke chegou ao Japão em 1579, levado pelo padre jesuíta italiano Alessandro Valignano como seu serviçal.

Apesar de haver pouca dúvida de que ele fosse africano, não se sabe ao certo o local de seu nascimento. O mais provável é que ele tenha nascido na região onde hoje fica Moçambique.

O nome "Yasuke" lhe foi dado por Oda Nobunaga, um dos mais poderosos senhores feudais do Japão na época, impressionado com o homem de mais de 1,80 m de altura, negro "como um touro" e mais forte do que "dez homens" que acompanhava Valignano em uma audiência.

Vendo um homem negro pela primeira vez, Nobunaga teria se recusado a acreditar em seus próprios olhos. Imaginando que se tratasse de alguma pintura corporal, pediu para que o homem se despisse e ordenou que ele fosse lavado para provar que aquela era mesmo a cor da sua pele.

Ilustração japonesa do século 17 de autor anônimo retrata homem negro que cogita-se ser Yasuke lutando sumô - Reprodução Museu da Cidade de Sakai

Comprovado que não se tratava de um artifício, Nobunaga pediu ao jesuíta que lhe cedesse Yasuke, que acabou se tornando vassalo do senhor feudal e atuando como uma espécie de segurança.

O último registro disponível sobre o primeiro samurai negro é de 1582. Após a morte de Oda Nobunaga, ele teria ido à casa do filho do senhor feudal e lutado contra opositores do clã. Apesar de ser derrotado na batalha, o relato do padre jesuíta português Luís Fróis, que morou na corte de Nobunaga naquele período, dá a entender que Yasuke permaneceu vivo. No entanto, não se sabe qual foi seu destino.

É possível que "Assassin’s Creed Shadows" tente solucionar esse mistério a partir de 15 de novembro, quando o título deve ser lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Manor Lords

(PC, Xbox One/X/S)

Há muito mais na vida de um lorde medieval do que danças, donzelas e banquetes, e "Manor Lords" faz questão de mostrar isso. Esse sofisticado game de estratégia coloca o jogador no papel de um lorde medieval que controla uma pequena vila. Só manter seus súditos alimentados e aquecidos no inverno já é um desafio, que só se intensifica com a chegada de bandidos e lordes rivais. O jogo ainda está em acesso antecipado, portanto é necessário ter paciência com bugs e dar um desconto pela falta de cenários e tutoriais mais completos. Ainda assim, com um sistema econômico complexo, batalhas táticas de grande escala e qualidade gráfica acima da média para o gênero, trata-se de um título muito promissor.

Cena do jogo de estratégia 'Manor Lords' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Sony anunciou os substitutos de Jim Ryan, que deixou em março o cargo de CEO da Sony Interactive Entertainment, responsável pela marca PlayStation. Suas funções serão divididas entre dois executivos: Hermen Hulst, cofundador da Guerrilla Games e chefe da PlayStation Studios, será CEO de estúdios e ficará responsável pelos desenvolvedores "first-party" e uso das propriedades intelectuais da PlayStation em outros meios, como filmes e séries. Hideaki Nishino, funcionário da Sony desde 2006 e ex-vice-presidente de experiências em plataformas, será o CEO de plataformas, que inclui hardware, tecnologia, acessórios, PlayStation Network e relações com terceiros (outras publicadoras e estúdios indies).



A empresa japonesa também anunciou crescimento de 17% em suas vendas líquidas anuais na área de jogos e serviços de rede, chegando a uma receita de US$ 27,5 bilhões (R$ 149,3 bilhões). A Sony, porém, ficou um pouco abaixo da meta de 21 milhões de consoles PlayStation 5 vendidos no ano, totalizando 20,8 milhões de unidades negociadas.

A Take-Two, publisher da franquia "Grand Theft Auto", anunciou em seu último balanço que espera que "GTA 6", um dos jogos mais esperados dos últimos tempos, seja lançado de setembro a dezembro de 2025, durante o outono no hemisfério norte, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, negou em entrevista à IGN que a empresa tenha fechado os estúdios Roll7 (de "OlliOlli World" e "Rollerdrome") e a Intercept Games (desenvolvedora "Kerbal Space Program 2"), como noticiado pela Bloomberg. Ao ser questionado se ele, então, refutava as informações na reportagem, a entrevista foi interrompida pelo responsável pelas relações públicas da empresa sem uma resposta.

A Double Eleven, desenvolvedora de "Prison Architect 2", sequência do sucesso cult de construção e administração de prisões, se desligou da publisher Paradox Interactive após trabalhar por nove anos na franquia. O jogo, com lançamento previsto para setembro, será finalizado pelo estúdio brasileiro Kokku, que já vinha colaborando com o projeto desde o ano passado.

A Crystal Dynamics fechou um novo acordo com a Amazon para criar novos produtos para o streaming baseados na franquia "Tomb Raider". Entre os projetos já aprovados está uma série produzida e escrita por Phoebe Waller-Bridge (de "Fleabag") sobre a heroína Laura Croft exibida no Amazon Prime Video.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

22.mai

"C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield": R$ 107,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

23.mai

"Duck Detective: The Secret Salami": R$ 32,99 (Switch), preço não disponível (PC)

"Eternal Threads": R$ 59,95 (Switch), preço não disponível (PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Galacticare": preço não disponível (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Hauntii": R$ 59,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Paper Mario: The Thousand-Year Door": R$ 299 (Switch)

"Pine Hearts": R$ 59,99 (Switch), preço não disponível (PC)

"Until Then": preço não disponível (PC, PS 5)

"Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (Remaster)": R$ 88,99 (PC), R$ 97,19 (Switch), R$ 132,70 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

"Zet Zillions" (jogo brasileiro): R$ 32,99 (PC)

24.mai

"SunnySide": preço não disponível (PC)

28.mai

"MultiVersus": grátis (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)