Silvio Santos pedia que saia das apresentadoras fosse curta, diz jornalista

São Paulo

A jornalista Analice Nicolau, hoje uma empresária de 46 anos, relembrou sua passagem pelo SBT Notícias Breves, exibido em 2005, programa conhecido como "Jornal das Pernas", e disse que Silvio Santos cobrava das apresentadoras que a saia fosse curta.

Cynthia Benini e Analice Nicolau - Divulgação/SBT

Procurada, a emissora diz que não comenta sobre formatos do passado, apenas sobre as produções atuais.

Nicolau conta, em uma entrevista ao portal UOL, que Silvio a encontrou após o sucesso de seu ensaio para a revista Sexy e a convidou para completar o elenco do Casa dos Artistas.

Após a temporada, ela posou nua outra vez para a Sexy e voltou para Blumenau, onde morava sua família. Lá, estreou um programa de esportes radicais na RedeTV!

Pouco tempo depois, o rei do SBT procurou saber como estavam os participantes da Casa dos Artistas e descobriu que Nicolau estava trabalhando na televisão. Convidou, então, a jornalista para participar do Notícias Breves, novo programa apresentado por duas mulheres, sentadas atrás de uma bancada transparente.

"Nós recebíamos um programa desenhado da roupa que nós tínhamos que usar até o tipo de cabelo e maquiagem. Se a saia não estivesse no cumprimento certo, a blusinha no detalhe certo", disse a jornalista ao UOL. Ela também contou sobre uma ligação que recebeu de Silvio um dia, quando sua saia, por culpa do tecido, havia descido um pouco, cobrindo mais suas pernas.

"Oi, Analice. Queria perguntar se você está com algum problema? Brigou com o namorado? Seu pai não deixa você usar as roupas do telejornal?", ela diz que Silvio perguntou. "Como explicar de tecido pro Silvio? Daí eu disse: 'Deve ser alguma coisa da saia. Vou pedir para diminuírem um pouquinho'."