Turá e Noite dos Museus são adiados no RS pelas chuvas; veja lista de eventos afetados

São Paulo

Eventos como o festival de música Turá e a Noite dos Museus, previstos para acontecer em Porto Alegre neste mês, foram adiados devido às chuvas no Rio Grande do Sul, que já deixaram 90 mortos e 132 desaparecidos.

A tragédia também afetou outros eventos, como shows do Roupa Nova, e fechou teatros e cinemas na região para evitar riscos. Veja abaixo uma lista deles.

Vista aérea de ruas inundadas em Porto Alegre - Carlos Fabal/AFP

O Festival Turá estava previsto para acontecer em 25 e 26 de maio, em Porto Alegre, mas ainda não foi definida uma nova data. "Todos os ingressos já adquiridos para o festival seguirão válidos, sem necessidade de troca. Em caso de dúvidas, acesse ticketsforfun.com.br/contato", escreveu a organização em nota.

"O Turá está doando o equivalente a quatro toneladas de mantimentos ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, nosso parceiro no ingresso solidário, e todos os recursos serão destinados à população atingida pelos estragos das chuvas", diz ainda o comunicado.

No caso da Noite dos Museus, que reúne atrações de música, artes plásticas e cênicas, o evento previsto para 18 de maio já foi adiado para 14 de setembro, também em Porto Alegre.

As apresentações do grupo Roupa Nova, que ocorreriam na sexta e no sábado, foram remarcadas para 1º e 2 de agosto —os ingressos já adquiridos valerão para as novas datas.

Espaços geridos pela Secretaria de Estado da Cultura também fecharam temporariamente, como é o caso do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mario Quintana —que tem salas de cinema—, a Cinemateca Paulo Amorim, o Memorial do Rio Grande do Sul e o Teatro de Arena.

A Fundação Iberê Camargo também fechou as portas no final de semana e permanece fechada. A instituição trará atualizações nas suas redes sociais quando for reaberta e afirmou que conseguiu resguardar todo o seu acervo.

O fechamento também vale para a Cinemateca Capitólio e a sala CineBancários, que aguardam a normalização da situação.

As sessões da peça "A Fome", da Cia. Espaço em Branco, não ocorreram entre 3 e 5 de maio, na Sala Álvaro Moreyra, e o espetáculo deve voltar ao cartaz nos próximos dias 10, 11 e 12 de maio, no mesmo local, para quem já tiver os ingressos.

Já o espetáculo "MPG - Música Popular Gaúcha", que ocorreria na última quinta-feira no Teatro de Câmara Túlio Piva, também foi adiado —a nova data ainda não foi anunciada.

Estava previsto ainda para a última sexta o primeiro concerto da "Série Interior" da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Ospa, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, no vale do Sinos. O evento foi cancelado e a nova data ainda não foi divulgada.

Já a apresentação da banda Krisiun, que ocorreria no sábado no bar Opinião, foi adiada para o dia 20 de julho. "Informamos que os ingressos adquiridos têm validade para a nova data. Quem optar pelo reembolso deverá entrar em contato pelo email opiniao@opiniao.com.br ou pelo telefone (51) 3211-2838."