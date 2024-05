Ator Nicolas Prattes faz doação de R$ 50 mil ao Rio Grande do Sul após chuvas

São Paulo

O ator Nicolas Prattes compartilhou nesta sexta-feira (3) o comprovante de uma doação de R$ 50 mil ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Namorado da apresentadora Sabrina Satto, Prattes fez uma publicação no Instagram lamentando a destruição causada pela chuva no Rio Grande do Sul e pedindo orações.

Ator Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

"Acordei e vi filhos sem encontrar seus pais, pais sem encontrar seus filhos, cachorro e humano despencando juntos e sumindo nas águas, são mais de 10 mil desabrigados", escreveu.

"Acredito que qualquer doação seja bem-vinda, qualquer uma. Caso não possa, faz com o coração uma oração aí".

O ator recebeu mensagens de agradecimento nos comentários, mas também críticas por ter revelado o valor do Pix.

O Rio Grande do Sul registrou 31 mortes com as chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. Segundo a Defesa Civil do estado, há um total de 74 pessoas desaparecidas, com 235 municípios foram afetados pela chuva.

Há 7.165 pessoas em abrigos e outras 17.087 estão desalojadas. No total, são 351.639 afetados e 56 feridos nesta manhã.