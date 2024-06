Alec Baldwin foi imprudente com armas antes de morte em 'Rust', dizem promotores

São Paulo

Promotores do caso de Alec Baldwin dizem que o ator demonstrou um padrão de imprudência com armas de fogo no set de "Rust" antes do tiro que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, segundo a Vatiety.

Em uma petição apresentada na segunda-feira (17), os promotores Kari Morrissey e Erlinda Johnson afirmaram que o ator fez "brincadeiras" com um revólver durante o treinamento e teve um comportamento "errático e agressivo" no set, levantando preocupações de segurança.

O ator Alec Baldwin - Angela Weiss/AFP/AFP

Baldwin deve ser julgado em 9 de julho em Santa Fe, Novo México, sob a acusação de homicídio culposo pela morte de Hutchins. Ele é acusado de apontar negligentemente uma réplica de revólver Colt vintage para ela e puxar o gatilho, causando sua morte. Baldwin negou ter puxado o gatilho e se declarou inocente.

A petição dos promotores detalha evidências de "outros atos" para demonstrar que a negligência de Baldwin não se limitou ao incidente fatal. Durante o julgamento de Hannah Gutierrez Reed, a armeira do filme, vídeos mostraram Baldwin apontando seu revólver na direção da equipe e disparando um tiro de festim após a ordem de "corta". Outros vídeos mostraram o ator apressando a equipe para recarregar a arma e violando regras de segurança da indústria ao manusear o objeto de forma inadequada.

Os promotores também alegam que Baldwin insistiu em não cumprir os padrões de segurança quando as filmagens foram retomadas em Montana, 18 meses após o incidente.

Os advogados de Baldwin se recusaram a comentar sobre as alegações.