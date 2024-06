Artista indígena Joseca Mokahesi Yanomami entra para galeria Millan

São Paulo

O artista indígena Joseca Mokahesi Yanomami é agora representado pela galeria Millan, em São Paulo, em parceria com a Hutukara Associação Yanomami. O pintor, que participou recentemente da 60ª Bienal de Veneza, tem como ponto central em sua obra o universo yanomami.

Ele fez sua primeira exposição em 2003, a "L’Esprit de la Forêt", na Fondation Cartier, de Paris, na França. Em 2022, o pintor realizou sua primeira exposição individual, "Kami Yamakɨ Urihipë" (Nossa Terra-Floresta), no Masp.

Joseca Mokahesi Yanomami passa a ser representado pela galeria Millan, de São Paulo - Daniel Tancredi/Divulgação

A construção artista de Joseca começou na juventude, quando criava desenhos na floresta. Ele passou a utilizar papel a partir da relação com pessoas não indígenas, apropriando-se ainda de outros materiais, como lápis e caneta, desenvolvendo uma estratégia de comunicação com as gerações mais novas de seu povo e aproximação com pessoas não indígenas.

Joseca, foi responsável, na década de 1990, pela fundação da primeira escola yanomami em sua comunidade, incentivando jovens e crianças a se alfabetizarem na língua yanomami. À época, o artista, participou da produção de cartilhas bilíngues em yanomami e português para os programas de educação escolar e de saúde.