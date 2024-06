Como tendência 'tennis core' faz sucesso após 'Rivais' com figurinos de Zendaya

São Paulo

Saia plissada, camiseta polo, suéter e cardigã são peças que remetem à tendência "tennis core", impulsionada pelo filme "Rivais", lançado em abril deste ano. Além disso, a atriz Zendaya, protagonista do longa e um dos nomes mais hypados de 2024, promoveu esse visual na divulgação do filme.

Dados do Google Trends confirmam essa popularidade e mostram que o interesse de buscas no mundo por "tennis core" aumentou um mês após a estreia de "Rivais" e bateu pico de buscas em junho. O nome do filme e de Zendaya estão entre as principais pesquisas relacionadas ao termo na plataforma.

A atriz Zendaya como a personagem Tashi no filme "Rivais" - IMDB/Divulgação/Divulgação

O relatório de tendências do Pinterest já apontava essa estética como uma aposta para 2024. Segundo o estudo, o badminton, esporte também praticado com raquetes, estaria entre os hobbies populares dos millennials e da geração Z para este ano.

Em "Rivais", o tênis esquenta o triângulo amoroso vivido por Zendaya como Tashi Duncan, uma jovem tenista cobiçada por dois grandes amigos, também tenistas —Art Donaldson e Patrick Zweig, interpretados, respectivamente, por Mike Faist e Josh O'Connor.

Os figurinos do filme são assinado por Jonathan Anderson, que pilota a marca JW Anderson e foi responsável por vestir o elenco nas turnês de apresentação do longa.

O estilista irlandês é conhecido por designs no limite do ridículo, como calçados surrealistas em forma de sapo, e por transformar até mesmo uma bolsa de pomba em objeto de desejo —o acessório foi usado por Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker no seriado "Sex and the City".

"Estava obcecado com o fato de que nos Estados Unidos os americanos compram a marca –é o McDonald's, é a Nike. E há tantos subtextos no negócio de ser um jogador de tênis. Gostei do fato de ser uma história de como você se torna bem-sucedido por meio do branding", disse o estilista sobre o objetivo dos figurinos de "Rivais", em entrevista à W Magazine.

Zendaya apostou nesse branding ao usar a técnica "method dressing", na qual o artista traz a estética do personagem para a vida real, como uma estratégia de marketing para promover o filme —algo muito explorado por Margot Robbie nas premières de "Barbie".

Na divulgação de "Rivais" em Roma, por exemplo, Zendaya usou um vestido com decote em "v", saia plissada e salto alto com aplicações de bolas de tênis. No tapete vermelho de Londres optou pelos cabelos trançados e um vestido com estampa de raquetes.

Os elementos presentes nos trajes usados no tênis norteiam o "tennis core". "Cores claras, principalmente o branco, modelagens confortáveis, que exaltam o corpo como silhuetas femininas com cintura marcada, por exemplo, pernas à mostra, peças em tricô e outros materiais que além de confortáveis não limitam os movimentos", diz Ana Vaz, consultora de imagem.

Vaz acrescenta que cardigãs, saias curtas e plissadas, tênis de solado mais baixo e as meias mais altas, no meio das canelas, também fazem parte desse visual. Acessórios como faixas de cabelo, óculos de sol retrô e bonés complementam a estética.

Figurinos da coleção outono/inverno de 2024 da Lacoste na Paris Fashion Week - MeetEurope/Handout via Xinhua)

Para Vaz, a Lacoste é a principal referência. Tênis é parte do DNA da marca, criada pelo francês René Lacoste, um famoso tenista e empresário.

Os elementos clássicos do "tennis core" apareceram com novas proporções e tecidos mais modernos no desfile da grife na Semana de Moda de Paris, afirma a consultora de imagem e estilo Amanda Bicalho. Zendaya deu um gostinho dessa estética na divulgação de "Rivais" em Sydney, na Austrália.

A marca de roupa íntima Skims, da socialite Kim Kardashian, também entrou na onda do "tennis core". Numa coleção recente, a marca trouxe um visual esportivo com minissaia plissada e tops na estética do tênis.

Bicalho diz que essa tendência é um desdobramento de outras como "old money" e "quiet luxury". Essa última foi vista na série "Succession" —a trama mostra a mesquinharia de personagens bilionários e sua escolha pelo vestuário discreto e elegante. "Nós vivemos esse minimalismo, essa cultura do luxo seletivo, então todo mundo quer ter aquela cara de rica", afirma Bicalho.

Segundo ela, o "tennis core" também faz sucesso porque une conforto a uma moda sofisticada. Para ela, tudo que ligado ao "athleisure" –a mistura de peças esportivas em looks casuais– está em alta. Outro exemplo nessa seara seria a tendência da moda "blokecore", que combina peças de roupas esportivas com um estilo street style ou casual.

A designer de moda e influenciadora Layla Monteiro, 34, veste figurino na estética 'tennis core' - Ruan Pontes

Segundo dados da Tubular Labs, plataforma de inteligência e medição de vídeos sociais, a tendência também virou febre no TikTok —a hashtag #tenniscore soma 14,5 milhões de visualizações nos últimos 90 dias.

A designer de moda e influenciadora Layla Monteiro, 34, aproveitou o boom e publicou um vídeo na plataforma mostrando como estilizou um figurino dentro dessa estética. Ela joga tênis e afirma que os looks para o esporte não precisam se limitar apenas às quadras.

Layla diz que começou a adotar o "tennis core" no dia a dia porque observou que suas marcas favoritas, como a Celine e a Miu Miu, estavam investindo na tendência.