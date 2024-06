Carlos Alberto diz que levou 'bronca velada' por falar de ausência de Silvio Santos

São Paulo

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu a Folha em sua sala de estar e comentou um episódio que causou alvoroço nos bastidores do SBT. O apresentador diz que levou uma bronca velada da emissora quando disse numa entrevista que Silvio Santos —ausente há dois anos— provavelmente não voltaria a aparecer em frente às câmeras.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega - Bruno Santos/Folhapress

"Ele ficou louco da vida. Teve um B.O. danado na empresa. Foi proibido qualquer pessoa falar sobre a vida dele. Aquilo foi para mim. Só que ele não podia falar direto a mim por questões óbvias, né? Temos 70 anos de amizade."

Carlos Alberto vai na contramão da cautela atual, em que toda pessoa pública se esconde atrás de um assessor, com medo do cancelamento. O apresentador, no entanto, sente que já disse muito do que tinha para dizer.

"É meio antipático o que vou falar, mas a entrevista de hoje pode ser a última que eu dê. Porque três gerações já me conhecem, então não tem mais o que perguntar para mim. Sou obrigado a ir em podcasts ou receber vocês em casa para falar de coisas que já estão cansados de saber."