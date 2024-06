Como vive hoje Anna Sorokin, golpista da série da Netflix que enganou a elite

São Paulo

Anna Sorokin, impostora russa que se mudou para os Estados Unidos em 2013 e adotou a identidade de Anna Delvey para viver como uma herdeira alemã, foi vista na quinta-feira (6) em uma audiência em Nova York.

Foto publicada por Anna Sorokin em seu Instagram em 2022, quando ainda podia ter redes sociais - Reprodução

Sorokin está em prisão domiciliar desde 2021, quando foi solta por bom comportamento. Em 2019 ela foi detida e condenada por centenas de golpes, entre roubos qualificados e fraudes. Sua história inspirou a minissérie "Inventando Anna", da Netflix.

Na audiência, Sorokin usou uma tornozeleira eletrônica com suas iniciais em cristal e um vestido da estilista Shao Yang. Antes de ser descoberta, Sorokin se passou por bilionária, hospedou-se em hotéis de luxo e frequentou a elite de Nova York.

Hoje, a russa está proibida de utilizar redes sociais. Ela chegou a pagar uma fiança de U$S 10 mil após vender obras de arte que tinha conseguido.

Sorokin se tornou uma espécie de celebridade pelos seus feitos e por ostentar a vida de socialite, incluindo o uso de roupas de grife, mesmo após ser detida.

Ela ainda vive em uma cobertura no East Village, no bairro de Manhathan, e mantem amizades com alguns famosos como Julia Fox, ex-namorada de Kanye West, e a roteirista Whitney Cummings, com quem criou o podcast The Anna Delvey Show, lançado em 2023.