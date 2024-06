Feira do Livro em SP terá campanha para doar livros ao Rio Grande do Sul

São Paulo

Um iniciativa de professores da comunidade Redelê, em parceria com a Associação Quatro Cinco Um, vai organizar uma coleta de doações de livros durante a Feira do Livro para reconstruir acervos de bibliotecas escolares e comunitárias do Rio Grande do Sul que foram impactadas pelas enchentes no estado.

A primeira edição da Feira do Livro foi em 2022. - Ronny Santos/Folhapress

A coleta funcionará durante o festival literário, que é aberto e gratuito e acontecerá do dia 29 de junho a 7 de julho na praça Charles Miller, no Pacaembu. A feira será anfitriã de tendas de editoras, livrarias e outras iniciativas literárias, e receberá convidados como Jamaica Kincaid, Camila Sosa Villada, Martinho da Vila e Rita Lobo.

Professores e bibliotecários farão uma triagem das obras recebidas pelo público para as doações. Serão aceitos exemplares bem conservados e sobretudo voltados ao público infantojuvenil.

Doações necessárias: Livros de literatura

Literatura infantil

Literatura juvenil

Quadrinhos

Gibis

Doações de mais de 200 livros na grande São Paulo também podem ser agendadas diretamente com a organização pelo email doelivrosrs@gmail.com.

A iniciativa, financiada pelas editoras Fósforo e Todavia e com apoio do grupo Beyond, visa garantir um acervo mínimo em todas as escolas atingidas nos municípios gaúchos de Canoas, Colinas, Pelotas e Porto Alegre.