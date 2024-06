Filme biográfico sobre Luiz Melodia é o vencedor do Festival In-Edit Brasil

São Paulo

O documentário "Luiz Melodia - No Coração Do Brasil" é o grande vencedor da 16º edição do In-Edit Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical.

Dirigido por Alessandra Dorgan, o filme traz imagens de arquivo raras e entrevistas com Luiz Melodia para contar a trajetória do cantor, morto em 2017. A produção deve ser apresentada no In-Edit Barcelona.

O cantor e compositor Luiz Melodia em cena do documentário 'Luiz Melodia - No Coração Do Brasil' - Divulgação/Divulgação

Já o longa "Black Rio! Black Power!", de Emílio Domingos, recebeu menção honrosa do júri, formado por Tila Chitunda, Bia Abramo e Claudiney Ferreira.

O In-Edit Brasil começou na quarta-feira (12) e chega ao fim no domingo (23). O evento acontece em São Paulo, em diversas salas, com sessões gratuitas e mais de 60 filmes de diversos países.

Parte da programação será disponibilizada gratuitamente e online, nas plataformas Sesc Digital, Itaú Cultural Play e Spcine Play.

No Panorama Nacional, destacam-se títulos sobre os artistas Arrigo Barnabé, Black Future, Zé Ketti, DJ Marlboro, o pianista Caio Pagano, o cantor lírico Aldo Badin, Germano Mathias, Moacyr Luz, Luiz Melodia, Black Rio, e DJ K.

No Panorama Mundial, os destaques são documentários sobre Cyndi Lauper, Simple Minds, Karen Carpenter, Carlos Santana, Barbara Dane, Paul Simon, Joan Baez, e "Misty - The Erroll Garner Story", sobre o pianista Erroll Garner, do cineasta franco-suíço Georges Gachot, diretor de "Onde Está Você, João Gilberto?", filme que abriu a décima edição do In-Edit Brasil.