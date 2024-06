Tony Awards e 'Casa do Dragão': o que ver na TV e no streaming no domingo

São Paulo

Ao vivo, direto de Nova York, o Tony Awards, principal prêmio de teatro americano, chega à 77ª edição destacando os melhores da temporada em 26 categorias.

A apresentação é da atriz Ariana DeBose, tem participações de Daniel Radcliffe, Rachel McAdams, Sarah Paulson, Jessica Lange, Jeremy Strong, Eddie Redmayne e Nick Jonas, além de performances musicais como as de "Hell’s Kitchen" e "The Who’s Tommy".

Film&Arts, 21h, livre

A Casa do Dragão

Westeros está à beira de uma guerra civil entre os Conselhos Verde e Preto que lutam pelo Rei Aegon e pela Rainha Rhaenyra, respectivamente. O Conselho Verde está em King’s Landing, no poder desde que Viserys morreu, e o Preto, na ilha de Dragonstone. Ambos acreditando que o Trono de Ferro lhes pertence. A segunda temporada tem oito episódios.

Cena da segunda temporada da série 'A Casa do Dragão' - Divulgação/Divulgação

HBO e Max, 22h, 16 anos

Morcego Negro

Documentário investigativo sobre PC Farias, o tesoureiro de Fernando Collor de Mello envolvido diretamente no processo que culminou com o impeachment do ex-presidente em 1992. O filme levou dez anos com a pesquisa, foi filmado em sete países e é um mergulho profundo na política brasileira.

Cena do documentário 'Morcego Negro', sobre PC Farias - Divulgação

Canal Brasil, 20h, 14 anos

Tire Cinco Cartas

Fátima é um taróloga trambiqueira que aplica golpes em seus clientes com a ajuda de seu marido. Sem querer, ela se envolve no roubo de um anel e acaba tendo que fugir para sua cidade natal, São Luís. Filme com Lília Cabral e Stepan Nercessian.

Telecine Pipoca, 20h, 14 anos

Canal Livre

O programa recebe o neurocientista Miguel Nicolelis, Professor Emérito da Universidade de Duke nos Estados Unidos, para falar sobre interação cérebro-máquina, sobre inteligência artificial e o futuro da ciência e da tecnologia.

Band, 23h30, livre

Correndo Atrás de um Pai

Os gêmeos Peter e Kyle ficam chocados ao descobrir que o pai que achavam estar morto, é vivo, a mãe só não lembra quem é. Eles então saem pelos Estados Unidos à procura dele. Comédia com Owen Wilson e Ed Helms.

Netflix, 14 anos