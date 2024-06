Galerias de arte se juntam em leilão beneficente pelo Museu de Arte do RS

São Paulo

Vinte e nove galerias de arte se unem em uma exposição e um leilão beneficente em prol do principal museu do Rio Grande do Sul e um dos principais do país, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, atingido pelas enchentes no sul do país. O valor arrecadado será integralmente doado para auxiliar na sua reconstrução.

Gari faz limpeza no entrono do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na praça da Alfândega, em Porto Alegre - Carlos Macedo/Carlos Macedo/Folhapress

A exposição "Margs Urgente: Corpo e Alma", com organização de Angélica de Moraes, reúne mais de 90 obras de diferentes formatos de 87 artistas, que aderiram à causa. A exposição será inaugurada no dia 19 de junho, na Casa SP-Arte, em São Paulo, e a mostra fica em cartaz até 20 de julho. O leilão será online e acontece no dia 2 de julho, a partir das 20h30.

No leilão, as obras terão lance inicial de 30% do seu valor de mercado e as obras que não forem arrematadas ainda poderão ser adquiridas até o fim da exposição no mesmo local da mostra.

"A inundação sem precedentes do Margs atingiu todo o andar térreo, comprometendo a operação museológica, a conservação de obras e o funcionamento do seu prédio histórico", afirma Francisco Dalcol, diretor do museu. "Neste momento, em que ainda contabilizamos os prejuízos e a extensão dos danos, ficamos gratos e honrados com a iniciativa e a disposição dessa rede de solidariedade."