Hebe ficaria feliz em saber que agora eu tenho um sofá, diz Eliana, agora na Globo

Anunciada como nova apresentadora da TV Globo, Eliana concedeu uma entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo. Antes da conversa, a reportagem mostrou a apresentadora conhecendo os Estúdios Globo no Rio de Janeiro, tirando fotos com funcionários e conversando com colegas do canal.

Eliana durante entrevista ao Fantástico - Reprodução/Globo

Na entrevista, gravada em sua casa, em São Paulo, Eliana lembrou a influência de Hebe Camargo em toda a sua carreira. "A Hebe é uma referência como mulher e como amiga. Tenho certeza que Hebe ficaria feliz em saber que agora eu tenho um sofá", disse ela, que vai apresentar a nova temporada do Saia Justa, no GNT, na companhia de Rita Batista, do É de Casa, e de Tati Machado, que está na final da Dança dos Famosos.

Além do Saia Justa, Eliana estará à frente da nova temporada de The Masked Singer Brasil, mais uma vez ocupando a faixa do domingo. Ela substitui, desse modo, Ivete Sangalo. "Pegar esse bastão de uma cantora tão querida é astral", disse ela. "Eu sempre fui eu mesmo, com a minha risada feia, mas sou eu."

Em novembro, a apresentadora ainda comandará o programa Vem Que Tem, voltado ao mercado publicitário. Ao Fantástico, Eliana lembrou da morte recente do pai, o que a fez se emocionar em frente às câmeras. "Meu público é a família", afirmou. "Para mim, envelhecer é algo bom. Transição profissional aos 51 anos? Que lindo. Os ônus são a perda do colágeno e a menopausa que está batendo à porta."

Por fim, ela lembrou a infância humilde e os valores que ainda preserva no cotidiano e no trabalho. "Isso me faz ficar sempre com um pezinho no chão", ela disse. "Transmito aos meus filhos aquilo que não se compra com dinheiro."

Por 18 anos, no SBT e na Record, Eliana foi a única mulher a comandar um programa dominical ininterruptamente. Por isso, sua contratação pela Globo é vista pelo mercado como uma forma da emissora se aproximar da audiência feminina. "Precisei de muita coragem para fazer essa mudança. As coisas estavam fluindo, mas eu precisava desse movimento."