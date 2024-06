Carlos Alberto sugere que Eliana vai sair do SBT porque levou uma rasteira no canal

São Paulo

Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa "A Praça É Nossa", sugere que Eliana vai sair do SBT porque teria levado uma rasteira na empresa. O contrato de 15 anos da apresentadora acaba neste mês.

"É uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio Santos que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim", afirma, se recusando a explicar a suposta perfídia.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e a apresentadora Eliana - Bruno Santos/Folhapress e João Raposo/Divulgação

Eliana anunciou que sairia do SBT em junho. Por meio de uma nota, as assessorias dela e da emissora informaram que o contrato foi encerrado de forma "mútua e amigável", e que ela decidira não renovar com o canal porque "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".

Rumores vinham apontando que Eliana migraria para a Globo, onde ela fez uma apresentação celebrada no Criança Esperança do ano passado com Xuxa e Angélica.

Apesar de ainda não ter batido martelo sobre a mudança, neste final de semana a apresentadora insinuou que sua ida à Globo é certa ao responder um fã no Instagram que lhe desejava sucesso na emissora. "Muito obrigada", ela escreveu.

Mas Carlos Alberto afirma que nada foi resolvido por ela ainda. "Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para a Band."

À Folha, em novembro passado, Eliana afirmou que ainda não tinha recebido propostas da Globo. "Quero alçar voos maiores. Gosto de novos desafios. Só posso dizer se iria quando acontecer", disse.

O último programa de Eliana no SBT irá ao ar em 30 de junho, dando fim à sua segunda passagem pela emissora de Silvio Santos.