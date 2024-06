Jovem Dionísio, em alta com 'Tô Bem', busca fase madura após o hit 'Acorda Pedrinho'

São Paulo

Após atingirem o primeiro lugar no Brasil e no top 50 global do Spotify em 2022 com "Acorda Pedrinho", a banda curitibana Jovem Dionísio voltou a viralizar com "Tô Bem", música do novo álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", lançado em 10 de maio.

O sucesso, porém, não era esperado. "Quando você vai imaginar cair dois raios num mesmo lugar?", diz Gabriel Mendes, conhecido como Mendão, baterista e compositor da banda.

A banda curitibana Jovem Dionísio - Fernando Mendes/Divulgação

Assim como "Acorda, Pedrinho", "Tô Bem", que ganha um clipe na tarde deste quarta-feira (5), virou sucesso nas redes sociais.

No TikTok e no Instagram, famosos e anônimos dançam o trecho "Ah, cê reparou que eu me arrumei?/ Ah, tô bonitinho". Em menos de um mês de lançamento, já são mais de 165 mil vídeos no TikTok e meio milhão nos Reels do Instagram seguindo a trend.

A Jovem Dionísio nasceu em 2019, mas os integrantes tocam juntos há mais de dez anos. Com uma banda formada no colégio, a Huff, fazia shows em festas, bares e chopadas. São, hoje, cinco integrantes: Bernardo Pasquali (Ber Pasquali), Bernardo Hey (Ber Hey), Gustavo Karam (Gugo), e os irmãos Gabriel Mendes (Mendão) e Rafael Mendes (Fufa).

A nova era da banda foi inaugurada com o single "Neste Contexto", seguido do curta "Cadeiraria Tartarugas", que apresenta o conceito do álbum.

A cadeira é símbolo da banda desde o início, e remete às cadeiras do Bar do Dionísio, de Curitiba, que inspirou o nome da banda. "A gente queria achar uma maneira de representar o que fazemos de forma metafórica", diz Ber Pasquali.

No curta-metragem, os cinco trabalham em uma loja que fabrica cadeiras, e têm um chefe que é um bagre —em todos os sentidos da palavra. O peixe-homem demanda uma produção constante de cadeiras, o que eles se recusam a fazer. Aqui, a banda mostra a autonomia que eles têm de produção e composição das músicas em contraste com uma indústria musical que demanda uma produção industrial de hits.

"Um dos grandes motivos pelo qual a gente saiu da gravadora, não foi porque pediram para a gente fazer música para o TikTok, mas sim porque a gente não queria ninguém mandando em nós para fazer nada", diz o vocalista. No início, a banda assinava com a Sony, mas depois optaram por terminar o contrato.

"A gente saiu num momento oportuno, que nos possibilitou fazer o que a gente realmente queria", diz Mendão. "Por mais que a gravadora tenha os instrumentos e os artifícios para realmente conseguir fazer um monte de coisa que por conta você não consegue fazer, também há uma obrigação de fazer coisas que fazem parte do plano deles para tua carreira, mas que não faz parte do teu plano de vida pessoal e de um plano artístico."

A estética marcante de "Acorda, Pedrinho", com os uniformes de boliche azuis e cores vivas, foi trocada por uma paleta de cores mais sóbria. Agora, os uniformes são verde-escuros e, como explica Karam, o guitarrista, as músicas falam de temas mais profundos. "Conseguimos falar de outros temas que não eram só superficiais ou mais de brincadeira", conta.

As doze músicas que compõem o álbum são uma mistureba, nas palavras do vocalista. Com referências que vão de bossa nova ao hip hop, e de artistas como Peso Pluma à Bee Gees, "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)" é um produto de tudo que os integrantes escutam. "Nós montamos um quebra-cabeça: o que dá certo, fica, e o que dá errado, sai", diz.

Para o beat de "Fato Curioso" —que conta com harmonizações da Sandy— e a ideia da voz para "Tô Bem", escutaram muito "Passin' Me By" da banda The Pharcyde, enquanto o groove de "BAGRE" remete à banda A Tribe Called Quest. Ainda conta com parcerias como Arnaldo Antunes recitando Paulo Leminski em "Passeando no seu Jeito", DUPLA 02 em "Nem Fodendo", e Grupo Menos É Mais em "Sinto Muito (Demo)".

As letras, como desde o início da banda, remetem a experiências próprias dos integrantes. Caso de "Fantasma Del", que foi composta em 1994 pelo tio de Gugo, Milton Karam, como homenagem ao seu avô Adel. O Coral Brasileirinho de Curitiba, do qual Gugo fazia parte quando criança e do qual seu tio participava, canta essa música há anos.

A banda estourou durante a pandemia com "Ponto de Exclamação", lançada em 2020. Na época, também tomou conta do TikTok. Depois do sucesso "Acorda, Pedrinho", em 2022, a banda deslanchou: tocaram no Rock in Rio 2022 no mesmo dia do Coldplay e do Djavan. Agora, se preparam para uma nova turnê nacional, com 12 shows agendados até o momento.

Sobre o sucesso, Ber Hey comenta que sente como se fossem ainda apenas amigos indo tocar juntos, mesmo com a grandeza dos locais onde tocaram. "A gente comemora todos os pequenos passos que a gente dá", completa Gugo.