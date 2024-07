Conheça cinco jogos brasileiros que se destacaram na gamescom latam

São Paulo

Fechando um mês lotado de eventos de games, a gamescom latam (ex-BIG Festival) foi realizada pela primeira vez em São Paulo e mostrou alguns dos principais jogos que estão sendo desenvolvidos no Brasil e na América Latina.

Dentre os muitos títulos brasileiros disponíveis para teste, selecionei alguns que me impressionaram por sua originalidade e qualidade:

Jogador testa game no segundo dia da gamescom latam, realizada em São Paulo - Rahel Patrasso - 27.jun.24/Xinhua

Mark of the Deep

O game desenvolvido pela Mad Mimic é um título de ação em terceira pessoa com perspectiva top-down que mistura combate inspirado na série "Dark Souls" com elementos de "metroidvania".

Além de já apresentar controles precisos e bastante ação, os desenvolvedores prometem uma narrativa envolvente em um mundo repleto de lendas e histórias que poderão ser desvendadas pelo jogador.

A dublagem do jogo, que tem lançamento previsto neste ano para PCs e, futuramente, para consoles, contará com 24 influenciadores e YouTubers, como Tiago Leifert, Haru e Coelho no Japão.

Debtor’s Club

Um jogo em que você é um coletor de impostos inescrupuloso, trabalhando para uma prefeitura corrupta, que terá que descobrir podres de empresários da cidade para fazê-los pagar suas dívidas. Há algo mais brasileiro do que isso?

Desenvolvido pelo estúdio mecagames, esse jogo de gerenciamento de recursos conta com diálogos bem escritos e cheios de humor, em uma inteligente paródia da vida real. Além disso, tem uma arte primorosa, que combina perfeitamente com o estilo debochado do game.

O título tem lançamento previsto para este ano no PC.

Immortal Mantis: Revenge

Não se deixe enganar pelos gráficos em pixel art que por vezes se assemelham aos do velho Atari, "Immortal Mantis: Revenge" é um jogo de terror competente com visão top-down e momentos perturbadores.

No título da Bitlife, o jogador se divide entre o papel de um serial killer que fez um pacto com uma entidade demoníaca para ganhar imortalidade e do detetive que tenta pará-lo a qualquer custo. Para avançar na história, é necessário resolver uma série de quebra-cabeças, que contam com jogabilidade bem diversificada.

O game foi indicado na categoria de melhor jogo brasileiro no BIG Festival e as versões para PC e Mac já estão disponíveis no Steam por um preço camarada, apenas R$ 5,24.

Super Bafo Championship

Outro jogo com cara bem brasileira, "Super Bafo Championship" é isso que o nome já diz: um simulador de jogo de bafo. A cada rodada, o jogador precisa escolher uma técnica, força e posição para a batida em três montinhos de figurinhas diferentes. Quem conseguir virar mais cromos, avança para a próxima rodada.

O título desenvolvido pelo estúdio maranhense Clops Game Studio tem uma pegada retrô, com música e visual que remete aos videogames 16-bit. Além disso, o game faz diversas referências à cultura pop brasileira e do Maranhão do fim dos anos 1990 e início dos 2000, com alguns Easters Eggs para o jogador descobrir.

O game tem lançamento previsto para PC, sem data definida.

Master Lemon

Desenvolvido pelo estúdio Pepita Digital, o game é uma aventura narrativa que conta a história de Limão, um garoto poliglota que sonha em aprender islandês.

Ao longo da história, o jogador entrará em contato com diferentes culturas e aprenderá palavras com significados únicos em várias línguas, que funcionarão como ferramentas que alteram a jogabilidade.

O jogo criado por Julio Santi é baseado na história real de seu amigo de infância André Lima, morto aos 27 anos em um acidente de carro, e funciona como uma jornada de celebração, amizade e saudade.

O título será publicado pela TecToy, com lançamento previsto para este ano nos PCs.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Footgun: Underground

(PC)

Entre os jogos estrangeiros em exibição na gamescom, um dos que mais me chamou a atenção foi "Footgun: Underground". Como o próprio nome já indica, nesse título "roguelike" o jogador usa uma bola de futebol como arma para derrotar criaturas no subterrâneo de um metrô. Como na vida real, é preciso habilidade para controlar bem a redonda, mas quando o jogador pega o jeito, é pura diversão.

Imagem do jogo 'Footgun: Underground' - Reprodução

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

O recém formado grupo de mídia baseado na Grã-Bretanha OV Entertainment anunciou a compra da Kokku, estúdio pernambucano especializado em co-desenvolvimento de jogos de grande orçamento. Pelo acordo, cujo valor não foi revelado, Thiago de Freitas, fundador e CEO da Kokku, se torna CEO do grupo OV Entertainment.

Funcionários do estúdio de Montreal da Bethesda iniciaram um processo de sindicalização. Esse é o segundo grupo de trabalhadores da ZeniMax (comprada pela Microsoft em 2021) a buscar sindicalização. Em janeiro de 2023, os funcionários de controle de qualidade da empresa já haviam formado um sindicato.

O site Mobilegamer.biz estimou com base em dados da Appfigures, empresa que mede a popularidade de produtos na App Store, que apenas 3.000 pessoas pagaram para jogar "Assassin’s Creed Mirage" nos iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e em iPads de última geração, únicos equipamentos mobile capazes de rodar jogos atuais de grande orçamento.

A Steam divulgou dados sobre o uso de controles na sua plataforma. Segundo a empresa, a porcentagem de usuários que utilizam um controle para jogar aumentou de 5% em 2018 para 15% atualmente. Os controles de Xbox são os mais populares, utilizados por 59% dos usuários, seguido de longe pelos de PlayStation, 26%.

O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, afirmou que a empresa está desenvolvendo remakes de jogos antigos da série "Assassin’s Creed". "Existem mundos em alguns dos nossos jogos mais antigos de ‘Assassin's Creed’ que ainda são extremamente ricos", afirmou o executivo em entrevista publicada no site da empresa.

A Xbox tirará o jogo de corrida "Forza Horizon 4" das lojas virtuais em 15 de dezembro, cerca de seis anos depois do seu lançamento. Segundo nota publicada no site da franquia, a medida será tomada por causa do fim do contrato de licenciamento com algumas marcas presentes no game.

A loja virtual de jogos da PlayStation no Brasil começou a permitir o parcelamento de compras acima de R$ 20 em até quatro vezes. A novidade já está disponível no site da PlayStation Store, no PlayStation App e no PlayStation 5 e, segundo a marca, chegará em breve ao PlayStation 4.

A Microsoft e a Amazon anunciaram que usuários do Fire TV Stick poderão acessar o Xbox Game Pass e jogar games na nuvem. A novidade está disponível para os modelos Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max em 25 países. É necessário ter uma assinatura da versão Ultimate do Game Pass e conectar um controle bluetooth ao aparelho para usar o serviço.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

4.jul

"Zenless Zone Zero": grátis (Android, iOS, PC, PS 5)

5.jul

"The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak": R$ 162 (PC), R$ 314,99 (Switch), preço não disponível (PS 4/5)

9.jul

"Lifeless Moon": R$ 31,45 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

"Once Human": grátis (PC)

Promoção da semana

A Steam começou no último dia 27 sua tradicional promoção de férias, com descontos de até 90%. Entre os jogos de destaque com desconto estão "EA Sports FC 24" por R$ 71,80 (-80%), "Hogwarts Legacy" por R$ 99,99 (-60%), "Cyberpunk 2077" por R$ 99,95 (-50%) e "Disco Elysium" por R$ 7,54 (-90%). As ofertas vão até 11 de julho, às 14h.