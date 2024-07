Drauzio Varella conta os últimos momentos de Jô Soares em documentário

São Paulo

O médico Drauzio Varella discutiu os últimos momentos do apresentador Jô Soares na série documental "Um Beijo do Gordo", da Globoplay. Varella e Soares se tornaram amigos quando tinham ambos cerca de 40 anos. O apresentador foi paciente do médico, quando enfrentou um câncer de pele.

"Difícil passar uma semana nestes anos todos que eu não falei um dia com Jô", diz Varella no documentário. O médico esteve com o colega de profissão Carlos Jardim, a ex-mulher do apresentador Flávia Pedras e a cantora Zélia Duncan, atual mulher de Pedras, nos últimos momentos de Jô.

Drauzio Varella é entrevistado por Jô Soares no "Programa do Jô" - Ramón Vasconcelos/Globo/Divulgação

"Eu gostaria muito de terminar meus dias como ele terminou os dele", afirma o médico. "Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas dele, e disse, 'olha, eu vivi 84 anos e vivi muito bem, fiz muitas coisas, então não quero viver a qualquer preço. O que que eu queria mesmo agora é ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto de ver.'"

Varella, com vasta experiência no tratamento de pacientes paliativos, se surpreendeu com a postura do amigo. "Difícil você ver alguém com essa tranquilidade, com essa sabedoria de chegar num momento como esse e dizer 'deu, eu não posso me queixar, fiz tudo o que eu queria'."

Jô, no entanto, estava fraco demais para voltar para casa e precisou permanecer no hospital. Aceitou a situação, mas disse que não queria ir para a UTI, passar por hemodiálise ou ser entubado. Diante da postura do amigo, Varella brincou. "Pô, Jô, cê quer dirigir até a cena final?", perguntou, ao que o amigo respondeu: "Exatamente, eu quero dirigir a cena final".

Jô Soares morreu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, com uma insuficiência renal e cardíaca ligada à sua condição de obesidade.