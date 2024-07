Taylor Swift diz estar sem palavras após morte de três crianças em ataque

Southport (Inglaterra)

Taylor Swift escreveu em suas redes sociais sobre o ataque de Southport, na Inglaterra, em que crianças foram mortas durante uma aula de dança que tinha a cantora como tema.

"O horror dos ataques de ontem em Southport estão me consumindo continuamente, e eu estou em completo choque", a cantora publicou em seu Instagram. "Estou completamente sem palavras para expressar meus sentimentos a essas famílias."

A cantora Taylor Swift - Joe Camporeale/USA TODAY Sports via Reuters Con

O ataque com faca ocorreu por volta do 12h do horário local, ou 8h no horário de Brasília, quando o agressor invadiu uma aula de dança infantil com músicas da cantora americana. O evento acontecia no estúdio de ioga Espaço Hart, na rua de mesmo nome.

Duas crianças foram mortas e nove ficaram feridas, seis delas em estado crítico. Nesta terça-feira (30), uma terceira criança, de nove anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital local.

Um jovem de 17 anos foi preso sob suspeita de homicídio e tentativa de homicídio pelo ataque na cidade de Southport, perto de Liverpool, que também deixou dois adultos com ferimentos graves, disse a polícia do condado de Merseyside em uma coletiva de imprensa.

Os agentes ficaram "chocados ao descobrir que várias pessoas, muitas delas crianças, haviam sido submetidas a um ataque feroz", afirmou Serena Kennedy, chefe de polícia. De acordo com a autoridade, o suspeito aparentemente veio da rua, entrou e começou a esfaquear as crianças, enquanto os adultos presentes tentavam protegê-las.

Policiais armados o detiveram e apreenderam uma faca. O suspeito está sob custódia e "as investigações estão em andamento para estabelecer a motivação desse trágico incidente", informou a polícia.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste (NWAS) disse que tratou 11 vítimas com ferimentos de faca no local, as quais foram levadas de ambulância e helicóptero para hospitais na área.

O local do incidente fica em um bairro tranquilo de ruas residenciais. Alguns moradores que foram autorizados a sair do cordão policial que isolava a área pareciam chocados, observou um repórter da AFP.

Com informações da AFP.