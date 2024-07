Festival de Veneza anuncia Bárbara Paz no júri de prêmio para novos cineastas

São Paulo

Bárbara Paz foi anunciada, neste sábado (20), como membro do júri do prêmio Luigi De Laurentiis da 81ª edição do Festival de Veneza. O troféu busca, nas mostras competitivas da programação, o melhor longa de estreia de um diretor.

A atriz e diretora Bárbara Paz - Bob Wolfenson/Divulgação

"Muito feliz de mais uma vez fazer parte dessa história", comemorou a atriz e diretora em sua página no Instagram. Paz venceu, no Festival de Veneza de 2019, o prêmio de melhor documentário da mostra Venice Classics com "Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou".

O júri ainda é composto pelo escritor e diretor americano Ricky D'Ambrose, a atriz e diretora canadense Taylor Russel e o curador de festivais Jacob Wong. O crítico de cinema italiano Gianni Canova servirá como presidente.

O Festival de Veneza também anunciou a composição do júri da mostra Horizonte, que premia filmes que capturam novas tendências e estéticas. A presidente será a produtora e diretora Debra Granik, que estará acompanhada de Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella.

A edição deste ano do festival de cinema, um dos mais importantes do mundo, acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. O filme brasileiro "Manas", da cineasta Marianna Brennand, foi selecionado para a mostra paralela Giornate degli Autori, a Jornada dos Autores, dedicada a vozes emergentes.