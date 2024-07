Filmes de Walter Salles e Fernando Coimbra estarão no Festival de Toronto

São Paulo

Os novos filmes de Walter Salles e Fernando Coimbra foram selecionados para a 49ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (22).

Imagem do filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, com Selton Mello e Fernanda Torres - Reprodução/Twitter

Salles vai apresentar "Ainda Estou Aqui", longa com Fernanda Torres e Selton Mello baseado no livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva. O filme se passa em 1971, durante a ditadura militar, e narra a história de uma mãe de cinco filhos que é forçada a se reinventar quando seu marido é levado de casa pela polícia e desaparece.

Já Coimbra terá "Os Enforcados" na programação do festival. A produção, estrelada por Irandhir Santos e Leandra Leal —esta, com quem o diretor volta a trabalhar depois do sucesso de "O Lobo Atrás da Porta", de 2014— retrata o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, e mistura suspense, terror e comédia.

O Festival de Toronto, que acontece entre 5 e 15 de setembro, ainda terá filmes como "Eden", de Ron Howard com Ana de Armas, "Unstoppable", com Jennifer Lopez, "We Live in Time", com Andrew Garfield, "Oh, Canada", de Paul Schrader, "Without Blood", escrito e dirigido por Angelina Jolie, "The Shrouds", de David Cronenberg, "Anora", de Sean Baker.