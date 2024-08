Veja datas da turnê 'Tempo Rei', de Gilberto Gil, e saiba como comprar ingressos

São Paulo

Após anunciar que iria dizer adeus aos grandes shows, Gilberto Gil enfim anunciou as datas da turnê de despedida "Tempo Rei", programada para o ano que vem. De março a novembro de 2025, o músico de 82 anos vai percorrer arenas e estádios de nove cidades brasileiras.

O músico Gilberto Gil, em ensaio da turnê 'Tempo Rei' - Giovanni Bianco/Divulgação

Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife foram as escolhidas. Em breve serão anunciadas ainda datas nos Estados Unidos e na Europa.

A pré-venda de ingressos para clientes Banco do Brasil se inicia a partir das 10h do dia 19 de agosto, no site da Eventim, e no dia 22, às 12h, será aberta a venda para o público geral.

Realizada pela 30e e Gege Produções, a turnê estreará na Fonte Nova, em Salvador, onde o artista baiano fez uma apresentação histórica com o jamaicano Jimmy Cliff, em 1980.

O repertório será discutido com sua equipe, mas Gil pensa em acolher sugestões de fãs e amigos. Em entrevista, ele antecipa a ideia de homenagear seus mestres Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga.

DATAS DA TURNÊ 'TEMPO REI'