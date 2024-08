The Fugees, com Lauryn Hill, têm nova turnê cancelada nos Estados Unidos

São Paulo

A turnê "The Celebration Continues", de Lauryn Hill e os Fugees, programado para agosto e setembro nos Estados Unidos, foi cancelada. As datas foram removidas do site da Ticketmaster, e os compradores receberam avisos de reembolso nesta terça-feira (6).

Lauryn Hill com Pras Michel e Wyclef Jean, do Fugees, em Nova York - CAITLIN OCHS/REUTERS

Até o momento nenhuma razão foi informada para o cancelamento nos avisos de reembolso enviados aos fãs. Os representantes de Hill e da promotora da turnê, Live Nation, não responderam aos pedidos de comentário da Variety.

Os detentores de ingressos compartilharam capturas de tela de uma mensagem da Live Nation, que dizia: "Seu evento foi cancelado. Um reembolso estará a caminho da sua conta em breve."

A turnê passaria por cidades como Dallas, no Texas, Tampa, na Flórida, e Hollywood, na Califórnia. A série de shows pela Europa, no entanto, continua com ingressos à venda.