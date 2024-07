Série sobre lobo solitário e Lady Gaga: o que ver na TV e no streaming nesta quarta

São Paulo

"Rastreador" é uma série de suspense e ação baseada no best-seller americano "The Never Game", de Jeffery Deaver. Justin Hartley, o Kevin de "This Is Us", interpreta um lobo solitário que ganha a vida percorrendo o país em um trailer Airstream atrás de pessoas desaparecidas.

Cena de 'O Rastreador' - Divulgação

Ele é perito em rastreamento e recolhe as recompensas oferecidas como pagamento, enquanto lida com seus próprios problemas de família.

Disney+, 14 anos

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Trinta anos após seu último caso, o detetive Axel Foley está de volta a Beverly Hills, nos Estados Unidos. Quando sua filha Jane começa a receber ameaças, eles se unem a um novo parceiro, Bobby Abbott, e aos antigos companheiros Billy e John para acabar com uma conspiração. Filme com os atores Eddie Murphy e Joseph Gordon-Levitt no elenco.

Netflix, 14 anos

Emboscada

Nos anos 1970, um membro do Exército Republicano Irlandês testemunha o assassinato de sua mulher por um soldado britânico e vai a Londres atrás de vingança. Filme protagonizado por Felicity Jones.

Max, 16 anos

Chromatica Lady Gaga

Diante de um público de 52 mil pessoas no Dodger Stadium de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante sua turnê "Chromatica Ball", Lady Gaga interpreta alguns de seus maiores sucessos, como "Bad Romance", "Just Dance", "Poker Face", "Shallow" e "Telephone".

HBO Plus, 19h30, 10 anos

Fifteen Love

Série britânica sobre uma jovem tenista, Justine, e seu treinador, Glen, que chegam às semifinais do Aberto da França, mas uma lesão a obriga a sair de cena. Cinco anos depois, já recuperada, Justine faz uma acusação explosiva contra o antigo treinado.

Film&Arts, 21h, 14 anos

Rotas do Ódio

A capitã da polícia Carolina Ramalho lidera o departamento de crimes de ódio relacionados ao racismo e à intolerância em São Paulo. Ao tentar salvar sua unidade de ser reduzida, ela tenta derrubar uma facção violenta. Quarta temporada da série.

AXN, 22h50, 16 anos