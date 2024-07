Sede do MAM de São Paulo fecha para reforma da marquise do Ibirapuera

São Paulo

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, no parque Ibirapuera, ficará fechado a partir do fim desta semana e só deve voltar a abrir integralmente para o público em 2025. A pausa acontece para possibilitar a reforma do trecho da marquise do parque próximo à instituição.

Fachada do Museu de Arte Moderna no parque Ibirapuera, em São Paulo - Tuca Vieira/Folhapress

As obras na marquise começaram em 4 de março deste ano e vão custar R$ 71,9 milhões aos cofres públicos. A concessionária Urbia, que administra o parque há quase três anos, ficou responsável por reformar a estrutura.

Uma nota compartilhada pelo MAM afirma que todo o acervo artístico da instituição vai ser armazenado em um galpão especializado, com controle de temperatura e umidade. Outros itens, como arquivos e equipamentos, também serão abrigados em espaços provisórios.

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tombada pelo Patrimônio Histórico, a marquise é cobertura de concreto armado de 27 mil metros quadrados sustentada por 120 colunas que está instalada no Ibirapuera desde 1954. Por ser tombada pelo patrimônio histórico, ela não pode ter alterações em seu projeto original.