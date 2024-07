'Betty, A Feia', está de volta: o que ver na TV e no streaming na segunda

São Paulo

Considerada pelo Livro Guinness dos Recordes como a novela de maior sucesso na história, "Betty, A Feia" está de volta com "A História Continua", novamente interpretada pela atriz colombiana Ana Maria Orozco.

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano em cena de 'Betty, A Feia - A História Continua' - ANA MARIA TORO CHACON/Ana Maria Toro Chacon/Divulgação

Dois anos se passaram desde que Betty saiu da empresa, ela está à beira do divórcio de Armando, tentando se reconectar com a filha rebelde e pensando se atende o último desejo do sogro de voltar à Ecomoda.

Prime Video, 12 anos

Skywalkers - Uma História de Amor

Documentário que mistura suspense, adrenalina e romance com o casal russo que desafia a morte, Ivan Beerkus e Angela Nikolau. Eles levam o relacionamento a novos extremos com um plano arriscado para escalar o segundo arranha-céu mais alto do mundo.

Netflix, 14 anos

A Sombra Do Comandante

Hans Jürgen Höss é o filho de 87 anos de Rudolf Höss, o comandante do campo de Auschwitz que planejou o assassinato de milhões de judeus e que teve sua vida ficcionalizada no filme "Zona de Interesse". O documentário segue Hans e o terrível legado que ele enfrenta.

Max, 12 anos

Sábia Ignorância

Em seu novo programa de entrevistas, Gabriela Prioli recebe dois convidados por episódio para debater assuntos contemporâneos. Na estreia, ela conversa sobre ignorância com Giovanna Ewbank e o psicanalista Christian Dunker. Direção de Tatiana De Lamare.

GNT, 21h45, 12 anos

Viver a Vida

Helena, uma top model no auge da carreira, larga a profissão para se casar com um empresário do ramo hoteleiro. A obra de Manoel Carlos revelou, em 2009, jovens talentos como Mateus Solano e Alinne Moraes, além de ter a primeira protagonista negra de uma novela das oito, Taís Araújo.

Canal Viva, 22h50, 12 anos

Roda Viva

O programa recebe o Dr. Raul Cutait, cirurgião digestivo do Hospital Sírio-Libanês, membro da Academia Nacional de Medicina e professor da USP, que vai conversar sobre o preocupante número de cursos de medicina disponíveis.

TV Cultura, 22h, livre