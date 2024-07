Fernanda Montenegro fará em SP apresentação gratuita da peça em que lê Beauvoir

São Paulo

Após temporada com disputa por ingressos no Sesc 14 Bis, Fernanda Montenegro, 94, fará uma apresentação gratuita em São Paulo do espetáculo em que lê trechos de obras de Simone de Beauvoir.

A atriz anunciou que a peça "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" será apresentada no dia 18 de agosto, às 19h, no auditório do Parque Ibirapuera, com transmissão ao vivo para a parte externa.

As informações sobre data e horário para a distribuição dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Fernanda Montenegro após leitura de Simone de Beauvoir, em espetáculo no Sesc 14 Bis - - Divulgação

"Espero todos vocês com um imenso obrigada", disse. "Graças ao patrocínio do Itaú será possível realizarmos este sonho".

Os 20 espetáculos no Sesc 14 Bis levaram 10 mil pessoas ao Teatro Raul Cortez, que fica dentro da unidade. A temporada terminou neste domingo (21) após semanas com ingressos esgotados e o público da capital em filas de espera para tentar assistir a artista veterana.

A leitura dramática celebra os 80 anos de carreira de Fernanda e estreou em São Paulo após fazer sucesso no Rio de Janeiro, onde a peça volta a ser apresentada, no Teatro Multiplan, nos dias 3 e 4 de agosto.

A atriz agradeceu o público de São Paulo e exaltou as artes cênicas no último dia de leitura. Ela afirmou que é no teatro que seres humanos analisam outros seres humanos pessoalmente.

"Não é botando em uma estante, pintando um quadro, não é através de um piano. Não. Eu sou o meu instrumento", disse. "Vocês se juntam a mim, estranhamente, e talvez eu esteja vendo diferente de vocês. Mas essa democratização de visão de personagem é a tribo que nos dá".