Veja a programação do Mubi Fest, com 'Old Boy' em 4K e homenagem a David Lynch

São Paulo

O Mubi Fest, festival de filmes da distribuidora, produtora e streaming Mubi, acontecerá dos dias 26 a 28 de julho, na Cinemateca Brasileira.

O evento que junta entusiastas da sétima arte em São Paulo acontece desde 2022, e exibe versões restauradas de clássicos além de mostrar em primeira mão os próximos lançamentos da plataforma.

Cena de 'A Estrada Perdida', filme de David Lynch, diretor homenageado na Mubi Fest 2024 - Divulgação/Divulgação

Neste ano, serão exibidos 16 filmes dentro de salas de cinemas e ao ar livre. O festival começa com a pré-estreia de "Estranho Caminho", Guto Parente, que estará na sessão. O longa foi celebrado no ano passado no festival de Tribeca, em Nova York, levando quatro importantes prêmios —entre eles o de melhor filme.

No espaço ao ar livre serão exibidos "Mistérios da Carne", de Gregg Araki, o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, "Titane", de Julia Ducounau e "Old Boy", de Park Chan-wook, restaurado em 4K.

O domingo será dia de homenagear David Lynch, com as exibições de "Veludo Azul" e "Cidade dos Sonhos".

"Queremos proporcionar uma experiência cinematográfica única, coletiva e imersiva aos amantes da sétima arte, prestigiando nossa engajada comunidade local", afirma Nathalia Montecristo, gerente sênior de Marketing da Mubi no Brasil.

Além da exibição de filmes, haverá atrações gratuitas, como debates após algumas sessões, ações interativas e programação musical.

Confira a programação do Mubi Fest em São Paulo:

Sexta-feira, 26 de julho

15h: "The African Desperate", de Martine Syms

17h: "Às Vezes Penso em Sumir", de Rachel Lambert

19h30: "Estranho Caminho", de Guto Parente

19h: "Mistérios da Carne", de Gregg Araki — Sessão ao ar livre

21h: "Control", de Anton Corbijn — Sessão ao ar livre

Sábado, 27 de julho

14h: "Doente de Mim Mesma", de Kristoffer Borgli

16h: "Crimes of The Future", de David Cronenberg

18h30: "A Besta", de Bertrand Bonello

19h: "Titane", de Julia Ducournau — Sessão ao ar livre

21h: "Battle Royale", de Kinji Fukasaku

21h30: "Oldboy", de Park Chan-wook — Sessão ao ar livr

Domingo, 28 de julho

14h: "Eraserhead", de David Lynch

16h: "Império dos Sonhos", de David Lynch

19h: "Veludo Azul", de David Lynch — Sessão ao ar livre

21h: "A Estrada Perdida", de David Lynch

21h30: "Cidade dos Sonhos", de David Lynch — Sessão ao ar livre