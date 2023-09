Steven Tyler, do Aerosmith, adia shows da banda após machucar as cordas vocais

São Paulo

O músico Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, vai adiar shows do grupo após machucar as cordas vocais. O anúncio foi feito no Instagram da banda.

O cantor Steven Tyler, da banda Aerosmith - Getty Images via AFP

"Estou com o coração partido ao dizer que recebi ordens médicas para não cantar nos próximos 30 dias. Sofri danos nas cordas vocais durante o show de sábado, o que levou a um sangramento. Precisaremos adiar algumas datas para que possamos dar a vocês o desempenho que merecem", diz a nota.

A legenda da publicação ainda informa que os ingressos passam a valer para as novas datas. Quem não puder comparecer aos shows pode pedir reembolso.

Chamada de "Peace Out", a nova turnê da banda marca sua despedida dos palcos após mais de 50 anos de carreira.

O Aerosmith faria shows neste mês em cidades como Detroit e Chicago, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. As novas datas podem ser consultadas no Instagram da banda.