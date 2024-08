'Bake Off Brasil' e comédia taiwanesa: o que ver na TV e no streaming nesta segunda

São Paulo

A décima temporada do reality de competição começa com 18 confeiteiros amadores de todo o Brasil, que durante 19 episódios enfrentarão duas provas – uma técnica e outra criativa.

Fabiana Karla, apresentadora, entre Carole Crema e André Mifano, jurados do 'Bake Off Brasil' - ROGERIO PALLATTA/Rogerio Pallatta

A coprodução do SBT com a Warner Bros. Discovery será exibida primeiro na Max, depois no SBT, no dia 10, e no Home & Health, no dia 16. A apresentação é da atriz Fabiana Karla e, como jurados, estão os chefs Carole Crema e André Mifano.

Max, livre

Um Assalto às Avessas

Traídos depois de assaltar um banco, quatro ladrões profissionais tentam realizar outra missão mais difícil —devolver o dinheiro roubado. Comédia de ação produzida em Taiwan.

Netflix, 12 anos

Os Aspones

Como é a vida dos funcionários de uma repartição pública obsoleta? A resposta está na sitcom que volta ao ar em deferência aos cinco anos da morte de sua cocriadora, a roteiristaFernanda Young , e os 20 anos de sua exibição. O elenco tem Marisa Orth, Andréa Beltrão e Pedro Paulo Rangel.

Os atores Andréa Beltrão e Selton Mello em cena da série 'Os Aspones', da Globo - Divulgação/TV Globo

Globoplay, 14 anos

Roberto Farias - Memórias de um Cineasta

Documentário de Marise Farias sobre a paixão de seu pai, Roberto Farias, pelo cinema. Desde a infância até sua atuação política e econômica no cinema brasileiro, são muitas histórias do diretor de sucessos como "O Assalto ao Trem Pagador" e "Pra Frente Brasil".

Canal Brasil, 18h30, 14 anos

No centro da roda estará um dos principais nomes da literatura espanhola contemporânea, a escritora Rosa Montero. Seu último livro, "O Perigo de Estar Lúcida" discute as conexões entre a criatividade e os transtornos psíquicos.

TV Cultura, 22h, livre

Hiper Conectados

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países com maior tempo de tela, e a reportagem especial fala dos perigos de viver intensamente o mundo virtual. Na avaliação do psicólogo e autor do livro "A Geração Ansiosa", Jonathan Haidt, jovens que ficam de três a quatro horas por dia em redes sociais têm três vezes mais propensão à depressão.

GloboNews, 23h30, livre