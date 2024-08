Comédia de ação com Halle Berry: o que ver na TV e no streaming na sexta

Quando a ex-namorada de adolescência reaparece na vida de Mike, sua rotina tranquila de empreiteiro muda drasticamente.

Mark Wahlberg e Halle Berry em cena da série 'A Liga' - Laura Radford/Netfli

Roxanne, que trabalha para uma organização de inteligência do governo americano, recruta Mike para uma missão perigosa e os dois embarcam para a Inglaterra, onde ela o treina para ser espião.

"A Liga" é uma comédia de ação estrelada por Mark Wahlberg, Halle Berry e J.K. Simmons.

Netflix, 14 anos

Meu, Seu, Nosso

Desde uma indigenista em Rondônia até um skatista da zona leste paulistana, sete pessoas de diferentes partes do Brasil transformaram suas vidas ao criar projetos sociais de grande impacto em suas comunidades.

Uma série documental sobre filantropia idealizada pela família Abilio Diniz e dirigida por Marcos Prado e João Jardim.

Aquarius, livre

Máxima

Série sobre a vida da rainha Máxima, desde sua infância na Argentina até sua ascensão à nobreza europeia quando se casou com o rei Guilherme Alexandre, da Holanda. Filha de um ex-ministro da ditadura militar, os obstáculos que ela enfrentou no caminho da realeza acabaram impactando sua família.

Max, 12 anos

+QMãe

Júlia Maturana, especialista em redução de estresse materno, apresenta a série online para dar dicas de maternidade em áreas como o trabalho, a autoestima e a de ser mãe solo.

YouTube, livre

Blue Bloods

Após 14 anos no ar, a série estrelada por Tom Selleck chega à última temporada dividida em duas partes. A família de policiais e advogados luta por justiça enquanto toma decisões difíceis que os separam.

Universal TV, 22h20, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado é o cineasta Karim Aïnouz, diretor do filme "Motel Destino", que concorreu no último Festival de Cannes e estreia no Brasil nos próximos dias. Ele falará de seus filmes e do atual estado do cinema nacional.

GloboNews, 23h30, livre