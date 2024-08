Cristo Redentor é 'vestido' de Silvio Santos em homenagem

São Paulo

O apresentador e empresário Silvio Santos foi homenageado na noite deste domingo (18) com uma projeção especial no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A projeção "vestiu" a estátua com um terno e um microfone no estilo usado pelo comunicador.

Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos. A causa foi uma broncopneumonia, infecção dos alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de oxigênio.

Um espetáculo com drones também fez parte da homenagem, que foi compartilhada pelo SBT, emissora do apresentador.

"Ele viveu 93 anos levando alegria a todos que encontrava. Durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão", disse padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, no sábado.

Para o religioso, Silvio foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira. "Batalhou muito na vida e fez parte da vida de todo brasileiro", afirmou.

Também no sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que construirá uma estátua do apresentador, nascido na cidade.

Em São Paulo, imagens de Silvio foram projetadas na sede da prefeitura, no Viaduto do Chá, em homenagem à trajetória encerrada no sábado.

O apresentador também foi celebrado a Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos. O tributo aconteceu na entrada do complexo onde acontece o evento, no interior de São Paulo. A imagem de um microfone, no estilo do que Silvio Santos usava, foi projetada no peito do caubói retratado no Monumento ao Peão.