Diretor francês será julgado por supostos abusos sexuais contra a atriz Adèle Haenel

Paris | AFP

O diretor de cinema francês Christophe Ruggia será julgado em dezembro pelas acusação de ter agredido sexualmente a atriz Adèle Haenel quando ela era menor de idade, disseram fontes próximas ao caso neste sábado (3).

O julgamento no tribunal criminal de Paris está marcado para 9 e 10 de dezembro. Ruggia é acusado de agredir sexualmente a atriz no início dos anos 2000, quando ele tinha 30 anos e ela menos de 15.

O cineasta Christophe Ruggia e a atriz Adele Haenel, ambos franceses - PAUL-LOUIS GODIER/AFP

Em um documento judicial disponibilizado à AFP, o juiz de instrução afirma que as alegações de Haenel são "precisas e consistentes" e que a atriz sofreu as consequências psicológicas das supostas agressões.

De acordo com o documento, a considerável diferença de idade entre Ruggia e Haenel e o "controle psicológico" que o diretor exerceu sobre a jovem atriz graças à sua posição de autoridade são circunstâncias potencialmente agravantes.

Ruggia nega as acusações, embora tenha admitido ter cometido "erros". Seus advogados não comentaram o caso neste sábado. A AFP também não conseguiu entrar em contato com os advogados de Haenel.

O caso faz parte de uma série de revelações sobre agressões sexuais cometidas no mundo do cinema e do entretenimento francês.

Ruggia, hoje com 59 anos, foi indiciado em 2020.

De acordo com a denúncia de Haenel, hoje com 35 anos, o diretor a submeteu a "assédio sexual constante" dos 12 aos 15 anos, incluindo "beijos forçados no pescoço" e toques.

Ruggia dirigiu a atriz no filme de 2022 "Les Diables", seu primeiro papel no cinema.