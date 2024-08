'É Assim que Acaba', com Blake Lively, é banido no Qatar por causa de beijos

São Paulo

"É Assim que Acaba", filme estrelado por Blake Lively, foi banido no Qatar por causa de suas cenas de beijo, segundo a revista americana Variety. A decisão foi tomada pelo comitê de censura do país, acostumado a proibir ou cortar longas estrangeiros, em especial aqueles com temática LGBTQIA+.

Cena do filme 'É Assim Que Acaba' - Divulgação

Lançado nos cinemas brasileiros nesta semana, o filme é uma adaptação do bem-sucedido e polêmico livro da autora americana Colleen Hoover, acusado por alguns de romantizar relações abusivas, já que sua trama fala de uma mulher que sofre violência doméstica.

Na adaptação para os cinemas, Lively aparece em algumas cenas trocando beijos quentes tanto com seu agressor, quanto com um antigo amor que aparece para salvá-la do casamento. Há ainda uma cena de sexo em que não há muito a ver, e na qual os personagens mantêm as roupas vestidas.

"É Assim que Acaba" se junta, agora, a uma extensa lista de grandes produções hollywoodianas que tiveram uma temporada nas salas de cinema do Qatar negada. Entre eles, estão os recentes "Barbie", com sua comédia de alto teor feminista, e "Eternos", "Lightyer" e "Amor, Sublime Amor", com suas subtramas aberta ou vagamente queer.

"Todos Menos Você", comédia romântica de sucesso do fim do ano passado, também não foi exibido no país com costumes e política fortemente pautados pelo islamismo e o fundamentalismo religioso, pelos mesmos motivos que "É Assim que Acaba" —suas cenas intensas de amor entre os protagonistas.