'É Assim que Acaba' divide especialistas por seu retrato de relacionamentos abusivos

Uma pessoa que tenta escapar de um relacionamento abusivo, em média, precisa de sete tentativas para realmente sair. Lily Bloom, a protagonista do novo drama "É Assim que Acaba", precisa de apenas uma.

Na adaptação do best-seller de Colleen Hoover, Bloom (Blake Lively) é uma jovem que cresceu assistindo seu pai bater repetidamente em sua mãe e que vê seu próprio casamento com o aparentemente perfeito neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni, também diretor do filme) se deteriorar em abuso físico e emocional. Quando Bloom descobre que está grávida do filho de Kincaid após uma noite violenta, ela decide sair.

Cena do filme É Assim que Acaba, com Blake Lively - Divulgação

Profissionais que aconselham sobreviventes de violência doméstica ou trabalham em questões relacionadas dizem que "É Assim que Acaba" é uma representação simplificada de estar em e sair de um relacionamento abusivo. Mas se o filme é uma ferramenta potencial para defesa ou uma visão inatingível de escapar do abuso depende a quem você perguntar.

"Acho muito provável que as pessoas vão assistir ao filme e se ver em Lily", disse Pamela Jacobs, CEO da organização sem fins lucrativos National Resource Center on Domestic Violence. Ela disse que, embora "É Assim que Acaba" tenha problemas, ficou surpresa com o quão bem ele mostra o abuso de forma geral.

A grande imprecisão para os profissionais é o quão facilmente Bloom sai quando percebe que está sendo abusada. Na vida real, ela provavelmente teria enfrentado perseguição, assédio e outras táticas de pressão crescentes, incluindo violência.

Em "É Assim que Acaba", Bloom e seu marido se separam pacificamente após uma única conversa. Jacobs disse que a partida de Bloom foi irrealisticamente tranquila graças à sua independência financeira (ela é dona de uma floricultura) e ao apoio inabalável da comunidade, incluindo de sua melhor amiga, que também é irmã de Kincaid.

"Eu só espero que os sobreviventes que assistirem a este filme não se comparem muito à história de Lily, porque ela conseguiu sair muito mais facilmente do que as pessoas normalmente conseguem", disse Jacobs.

Andrea Wainer, assistente social clínica e terapeuta de Nova York que trabalha com sobreviventes de abuso doméstico, disse que a mensagem do filme pode ser perigosa, pois não explica o planejamento cuidadoso que envolve sair com segurança.

"É uma verdadeira batalha sair", disse ela. "Se as pessoas identificarem que estão em relacionamentos abusivos e depois de assistir a este filme tiverem coragem de sair, algumas acabarão sendo mortas. Muitas acabarão sem seus filhos. Muitas acabarão sem-teto e deprimidas, e a maioria terá transtorno de estresse pós-traumático", disse ela, referindo-se ao transtorno de estresse pós-traumático.

Wainer, uma sobrevivente de abuso doméstico, disse que vários aspectos do filme soaram falsos: Bloom não se envolve em uma batalha pela guarda, ela não enfrenta dificuldades financeiras após se tornar dependente de seu agressor, e ela não experimenta interrupções no trabalho, isolamento social ou outras realidades difíceis de escapar.

Uma coisa que o filme acerta, disseram os especialistas, é o romance no início do relacionamento. Assim que vê Bloom, Kincaid está em uma ofensiva de charme, uma tática conhecida como "bombardeio de amor", e ele a presenteia com flores e pedidos insistentes.

Seu comportamento controlador continua quando estão em um relacionamento. Quando ele a machuca, ele a convence de que foi apenas uma série de acidentes, e ela o consola em vez disso. Jacobs elogiou o foco no abuso psicológico e em uma dinâmica na qual as vítimas interpretam erroneamente comportamentos como ciúme e possessividade como românticos.

Mas o marketing do filme também foi criticado por especialistas. Muita da discussão sobre "É Assim que Acaba" se concentrou na turnê de imprensa, em parte por causa da dissonância entre a promoção alegre e cheia de flores do filme e sua história sombria.

O filme arrecadou mais de US$ 180 milhões na bilheteria global, mas é difícil dizer se ajudou os espectadores. Uma porta-voz da National Domestic Violence Hotline disse que não havia visto um aumento nas chamadas relacionadas ao filme, mas registrou um aumento de 10% no tráfego do site desde que o filme foi lançado em 9 de agosto.

A produtora por trás do filme, Wayfarer Studios, de Baldoni, se associou à No More Foundation, que se concentra em campanhas de conscientização sobre violência doméstica, para consultar alguns aspectos da representação e desenvolver recursos que os espectadores podem aprender nos créditos. Comparado com o mesmo período em julho, um porta-voz disse que a organização teve um aumento de 800% nas visitas ao site, três vezes o tráfego usual para seu diretório de serviços de apoio nos Estados Unidos, bem como um aumento de 525% nos recursos baixados.

A plataforma do grupo No More Silence, que convida sobreviventes e vítimas de abuso doméstico a compartilharem suas histórias com segurança e anonimamente, também viu um aumento para mais de 40 postagens por semana a partir de algumas semanas desde que "É Assim que Acaba" foi lançado."Eu sabia que este filme mudaria tudo para mim e mudou," lê-se em uma adição recente de um postador anônimo. "Finalmente o deixei e, por mais difícil que tenha sido, foi a melhor coisa para mim e para o meu futuro. Acredito que temos uma vida, por que eu a deixaria ser desperdiçada com alguém assim?"