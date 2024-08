Faroeste 'Oeste Outra Vez' vence festival de Gramado

Gramado (RS)

"Oeste Outra Vez", do goiano Erico Rassi, ganhou o Kikito de melhor longa-metragem no Festival de Cinema de Gramado, que encerrou na noite deste sábado (17). O faroeste rodado na Chapada dos Veadeiros estava entre os mais bem cotados entre os críticos no evento.

Segundo longa de Rassi, a obra trata de um universo masculino rural marcado pela ausência de mulheres, que guia a vida vazia dos personagens.

O elenco tem Ângelo Antônio como protagonista e o compositor cearense Rodger Rogério como coadjuvante —ele recebeu prêmio por sua atuação neste sábado. A obra ainda levou o Kikito de melhor fotografia, por André Carvalheira, ficando com três prêmios.

Cena de 'Oeste Outra Vez', de Erico Rassi - Divulgação

"Estômago 2: O Poderoso Chef", do diretor Marcos Jorge, foi o longa mais agraciado, em cinco categorias: júri popular, roteiro —Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge; direção de arte —Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco; trilha musical —Giovanni Venosta; e melhor ator, prêmio dividido entre João Miguel e Nicola Siri. A sequência da primeira obra, de 16 anos atrás, é uma coprodução com a Itália.

Eliane Caffé foi a melhor diretora entre os longas, por "Filhos do Mangue".

O prêmio de melhor atriz ficou com Fernanda Vianna, por "Cidade; Campo", da diretora Juliana Rojas. O filme de Rojas também foi o melhor para júri da crítica.

Rojas apresentou uma obra onírica e fantasmagórica que trata de luto e busca por ancestralidade, estrelado por Bruna Linzmeyer e Mirella França.

A montagem ficou para Karen Akerman, por "Barba Ensopada de Sangue", do diretor Aly Muritiba. Já o pêmio de melhor atriz coadjuvante foi para Genilda Maria, de "Filhos do Mangue". "Pasárgada", filme de Dira Paes, teve o melhor desenho de som, de Beto Ferraz.

"O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert, que inverte os papéis de gênero em uma comédia, venceu o prêmio especial do júri.

Melhor filme, "Oeste Outra Vez" foi filmado no sertão de Goiás, desde 2019, e conta a história de Toto –Ângelo Antônio–, um homem abandonado pela mulher que foge na bela paisagem da Chapada dos Veadeiros na companhia de Jerominho –Rodger Rogério. Os dois selam uma amizade baseada no silêncio, interrompido por diálogos evasivos que se tornam cômicos.

A história de Toto se liga a de outros homens amargurados incapazes de dialogar sobre emoções, ponto muito explorado no filme. Os impasses são sempre resolvidos com tiro e cachaça.

Além de Toto e do parceiro Jerominho, sofrem do abandono Antonio —Daniel Porpino—, acompanhado do parceiro Domingos —Adanildo Reis—, Durval —Babu Santana— e Ermitão —Antonio Pitanga.

A direção de arte e a fotografia exibem todos os tons do cerrado, a queimada, a terra e a sensação de vazio vivida pelas personagens.

Uma das referências do diretor foi o livro "Sagarana", de Guimarães Rosa. "Há uma tentativa de trazer esse universo de Guimarães Rosa de um jeito mais contemporâneo e seco", disse o diretor em debate durante a semana, após a exibição de seu filme.

A ausência de mulheres no elenco, com exceção da aparição de Luanni no início, intrigou a crítica durante o debate que ocorreu após a transmissão do filme. Houve discordância sobre tratar-se de um filme feminista ou não.

O ator Babu Santana afirmou que, atrás das câmeras, 70% da equipe é feminina. "Eu já fiz bastante produção e nunca tinha visto uma equipe tão feminina, e como as coisas davam certo."

A curadoria dos longas deste ano foi do ator Caio Blat e do crítico gaúcho Marcos Santuário.

A 52ª edição foi marcada por mais realizações femininas do que masculinas, com quatro diretoras na mostra. Receberam homenagens os atores Matheus Nachtergaele e Vera Fischer, o diretor Jorge Furtado e diretora-executiva da Berlinare, Mariëtte Rissenbeek.

Veja todos os premiados:

Longas-metragens

Melhor filme: "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi

Melhor direção: Eliane Caffé, por "Filhos do Mangue"

Melhor ator: João Miguel e Nicola Siri, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor atriz: Fernanda Viana, por "Cidade; Campo"

Melhor roteiro: Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor fotografia: André Carvalheira, por "Oeste Outra Vez"

Melhor montagem: Karen Akerman, por "Barba Ensopada de Sangue"

Melhor ator coadjuvante: Rodger Rogério, por "Oeste Outra Vez"

Melhor atriz coadjuvante: Genilda Maria, por "Filhos do Mangue"

Melhor direção de arte: Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor trilha musical: Giovanni Venosta, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor desenho de som: Beto Ferraz, por "Pasárgada"

Prêmio especial do júri: "O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert

Júri popular: "Estômago 2: O Poderoso Chef", de Marcos Jorge

Curtas-metragens

Melhor filme: "Pastrana", de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Melhor direção: Lucas Abrahão, por "Maputo"

Melhor roteiro: Adriel Nizer, por "A Casa Amarela"

Melhor ator: Wilson Rabelo, por "Ponto e Vírgula"

Melhor atriz: Edvana Carvalho, por "Fenda"

Melhor trilha musical: Liniker, por "Ponto e Vírgula"

Melhor fotografia: Livia Pasqual, por "Pastrana"

Melhor montagem: Bruno Carboni, por "Pastrana"

Melhor direção de arte: Coh Amaral , por "Maputo"

Melhor desenho de som: Felippe Mussel, por "A Menina e o Pote"

Prêmio especial do júri: "Ponto e Vírgula", de Thiago Kistenmacher

Júri popular: "Ana Cecília", de Julia Regis

Prêmio Canal Brasil de Curtas

"Maputo", de Lucas Abrahão

Júri da crítica

Melhor curta-metragem brasileiro: "Fenda", de Lis Paim

Melhor longa-metragem brasileiro: "Cidade; Campo", de Juliana Rojas

Longas documentais

Melhor filme: "Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça", de Renata Paschoal

Mostra de filmes universitários

Prêmio Edina Fujii – Cia Rio

"A Falta que Me Traz", de Laura Zimmer Helfer e Luís Alexandre, da Universidade de Santa Cruz do Sul

A jornalista viajou a convite do Festival de Cinema de Gramado