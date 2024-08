Filme 'O Fantástico Mundo de Blaze' é tema do Ciclo de Cinema e Psicanálise

São Paulo

O MIS, Museu da Imagem e do Som, terá uma sessão gratuita do filme "O Fantástico Mundo de Blaze", de 2022, de Del Kathryn Barton, na próxima terça-feira (20), às 19h. A sessão, seguida de debate, é parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo), o MIS e a Folha.

Cena do filme "O Fantástico Mundo de Blaze" (2022) - Divulgação



O filme conta a história de Blaze —Julia Savage—, uma adolescente tímida que se refugia num mundo imaginário quando, por acaso, testemunha um crime sexual. Sem conseguir relatar o acontecimento, ela se torna peça chave no julgamento do caso.



Por meio de alucinações, sonhos e devaneios da protagonista, o longa descreve a trajetória do trauma. Imerso na mente da garota, o espectador é levado a perceber o choque entre universo infantil e adulto, além de outros aspectos da adolescência.

Após a sessão, Norma Lottenberg Semer, psicanalista de crianças e adolescentes, e Flávia Boggio, roteirista e colunista da Folha, debaterão sobre o filme, com mediação da psicanalista Luciana Saddi, curadora do evento.



O evento acontece no auditório do MIS (av. Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.