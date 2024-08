Anna Muylaert leva MeToo invertido e orgia contra o etarismo a Gramado

Gramado (RS)

"O Clube das Mulheres de Negócios" é o início de um MeToo invertido, no qual homens são vítimas de assédio e silenciamento por mulheres mais velhas e poderosas. Nova obra de Anna Muylaert, a mais política até hoje, o filme é uma peça feminista, mas não só. Trata do abuso praticado do topo das estruturas de poder.

Cena do filme 'O Clube das Mulheres de Negócios', de Anna Muylaert - Divulgação

Exibido na mostra de longas do Festival de Cinema de Gramado neste sábado (10), o filme escancara ao jovem Candinho, um jornalista recém-formado e inocente, interpretado por Rafael Vitti, a dinâmica corrupta de um comadrio de nove mulheres ricas, assediadoras e violentas.

O grupo tem desde a advogada do maior escritório de direito do país à candidata à Presidência da República. Elas se reúnem numa fazenda para fechar um novo negócio, com tratativas escusas. Candinho e o fotógrafo Jongo, interpretado por Luís Miranda, são a imprensa convidada a reportar sobre o encontro do clube.

Candinho é sobrinho da socialite Cesárea, interpretada por Cristina Pereira, e foi escolhido para a reportagem sob uma perspectiva chapa-branca, diante do vínculo familiar.

Com atrizes reconhecidas pela comédia, como Grace Gianoukas e Katiuscia Canoro, o longa mescla riso e horror num percurso que inicia com a crítica comportamental e ascende a cenas de perseguição e sangue. A história envolve onças que estão soltas pela propriedade de Cesárea.

Papéis sociais comuns a homens brancos endinheirados são vistos, agora, em mulheres. Elas objetificam o garçom que as serve de shortinho e falam com naturalidade das traições, enquanto seus maridos suportam calados e sofrem de depressão.

Elas pedem para que eles parem de comer para não engordar, dominam os negócios e as decisões em salas separadas e exaltam o próprio sexo de forma torpe —lembra aqueles retiros no mato em que homens ficam pelados para encontrar a masculinidade perdida.

Aliás, o filme é rodado em uma fazenda bucólica e isolada, cheia de animais silvestres, provavelmente obtidos de forma ilegal.

O roteiro começou a ser escrito por Muylaert em 2015, antes do MeToo, quando a questão de gênero ganhou nova proporção no mundo. Ela desejava colocar na tela a agonia feminina, mas deu novos contornos ao filme quando outras questões sociais emergiram com a pandemia.

"O filme partiu desse inconsciente coletivo das mulheres, mas depois decidi ampliar para tratar de todas as formas de poder", disse a diretora neste domingo (11), em debate sobre o filme. São dela, também, "Durval Discos", "É Proibido Fumar" e "Que Horas Ela Volta?". "O Clube das Mulheres de Negócios" concorre com outros seis títulos ao Kikito de melhor longa nacional.

"As mulheres descem ao inferno. Nós somos acostumadas ao abuso. A descida ao inferno faz parte da vida de uma mulher."

Uma inspiração latente é "O Rei da Vela", peça escrita em 1933 por Oswald de Andrade, e o uso da comédia foi uma forma de atingir um público maior.

Uma das cenas é um ataque ao etarismo, por meio da personagem de Ítala Nandi, pioneira no nu teatral. Aos 82 anos, ela é a única mulher presente em uma orgia com vários homens, todos mais jovens do que ela. Ítala diz que, quando soube da cena, respondeu à diretora que nunca havia participado de uma orgia.

Outra cena de destaque é protagonizada por Grace Gianoukas. Ela assedia o jovem Candinho, que se esquiva, se retrai emocionalmente e se tranca no banheiro para chorar. Jonjo explica ao amigo que aquilo "não é sua culpa". Grace consegue criar uma imagem muito original de uma chefe ciente da impunidade, que usa seus atributos físicos para constranger seus subordinados.

"Foi a cena mais difícil que fiz na minha vida. Isso porque eu não gosto de vingança, não faz parte do meu caráter", disse Grace, ao ver o que gerava no parceiro de cena.

A discussão sobre o patriarcado foi tamanha que Cristina Pereira, aos 74 anos, falou pela primeira vez em público sobre um estupro que sofreu ao ir para escola, aos 12 anos de idade, quando nem havia menstruado ainda.

"Quando o Candinho chora, sou eu quem choro, são vocês que choram. São muitas meninas de 12 anos, como aquela menininha que estava indo para a escola de uniforme e que foi abusada e a mataram. Aconteceu comigo, mas está acontecendo agora com uma porção de meninas."

Também no sábado, Matheus Nachtergaele foi homenageado com o troféu Oscarito, dedicado aos maiores nomes do cinema nacional. O ator recebeu a honraria na noite de sábado e falou por 12 minutos. Num discurso sensível sobre o ofício do ator, ele recitou Fernando Pessoa e foi muito ovacionado.

"Apostei todas as minhas fichas em ser ator. Eu não tenho plano B, não tenho família, não tenho hobbies, não escalo montanha, não faço aeromodelos. Nas horas vagas, eu estou sempre pensando no próximo personagem", afirmou.

No ano passado, o prêmio foi concedido a Laura Cardoso e a Léa Garcia, que morreu durante o festival.

