O Domingão com Huck terá seu horário ampliado no ano que vem. A partir de abril, o programa irá ao ar em duas partes nas tardes de domingo da Globo.

A primeira, logo após a sessão de filmes do Temperatura Máxima e antes dos jogos do Campeonato Brasileiro, entre 14h20 e 15h40. E a segunda etapa, após o futebol, a partir das 18h até 20h30, como já acontece.

Luciano Huck e Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que se tornou presença fixa no Domingão - Fábio Rocha/Divulgação

O horário estendido que será dado a Luciano Huck é ocupado hoje por atrações variadas. Atualmente, o Pipoca da Ivete é exibido na faixa, mas vem enfrentando dificuldades para emplacar na audiência. Questionada pela coluna, a Globo não confirmou se o programa comandado por Ivete Sangalo será cancelado ou se ganhará outro dia de exibição.

Já o The Voice Kids, que também ocupou o horário no primeiro semestre, teve confirmado o seu fim, assim como todos os programas da família do reality foram cancelados.

A 12ª e última temporada do The Voice será exibida a partir de novembro deste ano, às terças e quintas, com apresentação de Fátima Bernardes.

Substituto de Faustão no tradicional Domingão, Luciano Huck vem sendo elogiado por conseguir apresentar novidades ao mesmo tempo em que mantém a essência de um programa de auditório.

Na edição do último domingo (8), ele levou ao palco João Augusto Liberato e João Guilherme Silva, filhos de Gugu e Faustão, respectivamente, no "Batalha do Lip Sync", recriando a "guerra dominical" que seus pais travaram ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000 na TV brasileira.

O quadro em que celebridades são chamadas para dublar apresentações icônicas já está garantido para 2024, assim como o Dança dos Famosos. Outros formatos internacionais também serão exibidos, como "Mystery Duets", em que uma personalidade fará um dueto com outro artista, mas só descobrirá o convidado especial no meio da música.

Também irá ao ar o quadro "Million Dollar Drop", em que competidores recebem R$ 1 milhão e, para manter o dinheiro, precisam responder a sete perguntas corretamente.

As novidades da programação dominical da Globo serão divulgadas no Upfront Globo 2024, no dia 19 de outubro, em São Paulo. No evento, realizado anualmente, a emissora apresenta ao mercado publicitário as suas novas atrações planejadas.