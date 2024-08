Harry Potter e cinebiografia de Amy Winehouse: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

"Back to Black" é uma cinebiografia sobre a ascensão da cantora Amy Winehouse rumo ao estrelato. Desde seus dias em casa em Camden Town, em Londres, até a gravação de um dos álbuns mais bem sucedidos da história, "Back to Black", a cantora enfrenta seus demônios ao lidar com a fama e um relacionamento tóxico.

Marisa Abela em cena do filme 'Back to Black', dirigido por Sam Taylor-Johnson - Dean Rogers/Divulgação

A direção é de Sam Taylor-Johnson e Amy é vivida pela atriz Marisa Abela —conhecida por seu papel na série "Industry"— que canta com a própria voz.

Lojas Digitais, 16 anos

Cidade de Deus: A Luta Não Para

No segundo episódio da série, Buscapé —que agora quer ser chamado de Wilson— se vê no meio de um conflito entre Bradock e Curió. Além disso, a jornalista Lígia o convence a colaborar em uma reportagem sobre uma força paramilitar que se infiltra em uma comunidade vizinha.

Max e HBO, 21h, 16 anos

Caminhos Cruzados

O novo filme de Levan Akin acompanha uma professora aposentada da Geórgia, Lia, que descobre que sua sobrinha transgênero, desaparecida há muito tempo, cruzou a fronteira com a Turquia. Lia então vai para Istambul atrás dela, em companhia de seu vizinho.

Mubi, 14 anos

Respira

A série espanhola mostra o cotidiano frenético de médicos e residentes em um hospital de Valencia, enquanto administram suas emoções e desejos. A chegada de uma paciente notória coloca em evidência a precariedade do sistema público de saúde, dando início a uma greve sem precedentes.

Netflix, 16 anos

Teen Wolf

A vida do estudante Scott McCall muda completamente depois que ele é mordido por um lobo. Ele passa a ter poderes sobre-humanos e a conviver com outros lobisomens enquanto tenta manter seu cotidiano do ensino médio. Seis temporadas disponíveis.

MGM+, 16 anos

O Lado Obscuro da Fama

Segunda temporada da série documental sobre sonhos hollywoodianos que não saem como esperados e, frequentemente, se tornam fatais. Na estreia, o assassinato do genro do cantor James Brown, Jacque Hollander, em 2008.

Max, 14 anos

Maratona Harry Potter

Oito filmes exibidos em sequência, começando com "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (6h45). "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (17h32), "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (20h), "Harry Potter e a s Relíquias da Morte" partes 1 (22h46) e 2 (1h20) encerram a maratona.

Warner Channel, a partir das 6h45, 10 anos

Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan

Após ser dado como morto, D’Artagnan volta a Paris em busca de seus agressores. Ele se junta a Athos, Porthos e Aramis, os três mosqueteiros do rei, em uma guerra que ameaça a França. Filme com Louis Garrel e Eva Green no elenco.

Megapix, 21h, 14 anos

Henfil

Documentário sobre a vida e obra do cartunista, morto em 1988, que usava seus desenhos como instrumento de luta contra a censura na época da ditadura militar. O filme também traz suas obras para atualidade com jovens ilustradores revivendo seus personagens.

Curta!, 21h15 , 12 anos