Morre Carlota Portella, coreógrafa e jurada da Dança dos Famosos, aos 74 anos

A coreógrafa Carlota Portella morreu neste sábado (31), aos 74 anos. A informação foi confirmada no perfil das redes sociais da escola de dança que ela fundou. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá neste domingo (1º), no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

Uma de suas ex-alunas, a jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais para lamentar a morte da artista. "Acordei neste sábado com a notícia da morte da Carlota Portella. Que triste", escreveu a apresentadora no Instagram.

Coreógrafa Carlota Portella - TV Globo

"Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais. Recentemente, resolveu parar para ter um pouco mais de tempo".

Portella começou a estudar balé clássico ainda criança, no Rio de Janeiro. Depois, aproximou-se do jazz e estudou na Academie Internacionale de Dance em Paris por um ano. Quando voltou para o Brasil, começou a ensinar dança.

No começo dos anos 1980, fundou a companhia Vacilou Dançou. Em seguida, abriu a The Jazz, que se tornou uma das escolas de dança mais tradicionais do Rio de Janeiro. Em 1998, fez a primeira turnê internacional em cidades da Alemanha. No ano seguinte, criou "Grito", balé que usou a obra de Nelson Rodrigues como inspiração.

O espetáculo fez sucesso e foi apresentado em países como Itália, Alemanha e México. Em 2007, ela coreografou a abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Portella ficou conhecida do grande público após fazer parte da banca de jurados da Dança dos Famosos, quadro do Domingão, na TV Globo.