Matinas Suzuki deixa a Companhia das Letras após quase 15 anos na direção

A Companhia das Letras anuncia nesta sexta-feira a saída do jornalista e editor Matinas Suzuki Jr. da empresa. No próximo ano, ele deixará o cargo de diretor de operações, que ocupa desde 2010, para se dedicar a projetos pessoais.

Suzuki foi responsável, por exemplo, pelo lançamento do selo de jornalismo literário da editora, em 2007, e por conduzir a chegada da Penguin ao país com o selo Penguin-Companhia, logo no ano em que assumiu a diretoria.

Segundo o comunicado da Companhia das Letras, ele foi "fundamental na criação de novas áreas e frentes de negócio, contribuindo para o crescimento e sucesso da editora".

"Matinas foi meu braço direito nesses anos todos", diz Luiz Schwarcz, fundador da casa. "Sua atitude empreendedora e dedicação total à Companhia marcaram não só a vida da empresa e de sua equipe, mas a minha também, e em grande medida. Perco o convívio diário com um grande amigo, que me fará muita falta."

Suzuki, jornalista formado pela Universidade de São Paulo, também foi um quadro importante da Folha. Nas décadas de 1980 e 1990, ocupou os cargos de editor da Ilustrada, editor de Economia, secretário de Redação, correspondente no Japão e editor-executivo, entre outros.

Também apresentou o programa de entrevistas Roda Viva, na TV Cultura, e ajudou a fundar o portal iG e a revista Serrote, do Instituto Moreira Salles.

A substituta de Suzuki na posição será Mariana Zahar Ribeiro, que foi por 20 anos diretora-executiva da Zahar, editora comprada pela Companhia em 2019.

Ela comporá a diretoria do maior grupo editorial do país com os fundadores Luiz Schwarcz e Lilia Schwarcz, os publishers Julia Schwarcz e Otávio Marques da Costa, a chefe de operações financeiras Ana Paula Rocha e a diretora de comunicação Mariana Figueiredo.