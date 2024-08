Mostra de Cinema de SP terá o novo filme de Cronenberg e homenagem a Satyajit Ray

São Paulo

Em sua 48ª edição, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo homenageia o cinema indiano em cartaz assinado pelo prestigiado Satyjait Ray, diretor morto em 1992.

Ray dividia a direção com muitas áreas cinematográficas, tendo passado pela fotografia, a direção de som e tantas outras. Ele foi escolhido como a grande figura dessa edição e terá uma ampla programação com seus filmes mais clássicos e outros menos conhecidos.

Cartaz da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com arte assinada por Satyajit Ray - Divulgação

Entre os longas que compõem a homenagem, têm destaque o primeiro filme dirigido por Ray, "A Canção da Estrada", que lhe rendeu a Palma de Ouro em 1956. Os filmes que o sucederam, e com ele formam a famosa "trilogia Apu", "Aparajito" e "O Mundo de Apu", também estão na programação.

Além do cartaz principal, Ray também assina o cartaz da Mostrinha, primeira seleção de filmes voltados ao público infantil da história do evento. A Mostrinha terá a sua abertura com a animação "Arca de Noé", de Sérgio Machado e Alois Di Leo, e também irá homenagear os 25 anos do filme "Castelo Rá-Tim-Bum", além de trazer diversos longas inéditos.

Marcada para acontecer entre os dias 17 e 30 de outubro, a Mostra tem outros destaques na programação. Dois deles foram recentemente premiados em festivais internacionais: "All We Imagine As Light", Payal Kapadia, vencedor do Grand Prix em Cannes, e o alemão "Dying", de Matthias Glasner, que recebeu o prêmio de melhor filme no German Film Awards.

Marcando sua presença, o novo filme do diretor sul-coreano Hong Sang Soo também está na programação. "By The Sea" é estrelado por Isabelle Huppert e acompanha uma professora de artes que convida um antigo ator para lhe ajudar com uma peça de teatro na universidade onde ensina.

Fechando os destaques, a Mostra ainda traz o novo longa do cineasta Leos Carax, que apresenta o documentário autobiográfico "It's Not Me", e "Misericordia", de Alain Guiraudie.

Novos filmes e detalhes sobre a programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo devem ser anunciados em breve.