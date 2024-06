A 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo já trabalha na composição do pôster que será usado em sua edição deste ano. A peça, considerada um marco do evento, homenageará o cineasta e artista gráfico Satyajit Ray, morto em 1992. A previsão é a de que a arte fique pronta no mês de setembro.

O cineasta indiano Satyajit Ray - Divulgação

Marcada para ocorrer entre os dias 17 e 30 de outubro, a Mostra de SP ainda fará uma retrospectiva de filmes do diretor indiano, incluindo a "Trilogia de Apu" e "O Estrangeiro". Produtores, diretores e atores indianos são esperados no evento, que dedicará parte de sua programação ao cinema do país asiático.

Ray, que venceu um Oscar honorário, foi também diretor de arte e incorporava motivos indianos aos seus trabalhos publicitários e em ilustrações de anúncios, capas de livros e revistas infantis.

DE VOLTA PRA CASA

A atriz Malu Mader como Aurora em "Renascer" - Fabio Rocha/TV Globo/Divulgação

A atriz Malu Mader posou caracterizada como Aurora, personagem que vai se envolver com José Inocêncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos de "Renascer". A participação na trama marca o retorno da artista às novelas da Globo após seis anos. Malu enumera alguns fatores que pesaram para a sua volta aos folhetins, como o fato de se tratar de um remake de uma história assinada por Benedito Ruy Barbosa. "Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela dele e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]", diz.